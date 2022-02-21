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Текст:   Василий Кошкин 
09:02 21.02.2022

В России может появиться "сибирская ипотека"

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и АО "Дом.рф" проработать модель специального ипотечного продукта для россиян, переехавших на работу в Сибирский федеральный округ. Срок исполнения поручения - 28 февраля.

Предполагается, что льготной программой смогут воспользоваться в первую очередь молодые специалисты и научные сотрудники, однако принять в ней участие смогут и другие категории россиян.

"Такое предложение связано с подготавливаемой правительством стратегии развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Ключевая задача - реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири", - отметили в аппарате вице-премьера.

Эти проекты потребуют привлечения около 500 тысяч граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья эксперты оценивают в 12 млн квадратных метров.

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