В Томской области задержали подозреваемого в убийстве студентки

Следователи Томской области сообщили о раскрытии убийства, которое произошло еще в 2007 году. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, тогда на территории города Северска было обнаружено тело девушки.

Его нашли на обочине дороги, ведущей от ТЭЦ к КПП "Гравкарьер". Экспертиза подтвердила, что причиной смерти 19-летней томички стали множественные ранения головы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако в течение почти пятнадцати лет преступление оставалось нераскрытым.

Теперь же в результате совместных действий следователей Северска и оперативников полиции, а также криминалистов областного СУ СКР установлена личность подозреваемого. Сейчас 39-летний житель закрытого города задержан и по решению суда помещен под стражу. Он признался в совершении убийства, подтвердив показания на месте преступления.