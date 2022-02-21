Морпехи КФл отработали беглый огонь по условному противнику

В Дагестане на полигоне Аданак артиллеристы Каспийской флотилии (КФл) отработали ведение беглого и заградительного огня по пехоте условного противника.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих отдельного полка морской пехоты КФЛ и свыше 15 единиц военной техники.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, огневое поражение целей велось с закрытых позиций на расстоянии от 1,5 до 10 километров. Стрельбу вели расчеты 120-мм минометных комплексов "Сани" и 122-мм орудий Д-30.

Интенсивность и кучность поражения целей показала, что в реальном бою морскими пехотинцами была бы уничтожена рота условного противника.

"Артиллеристы не только отрабатывают огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, но и корректировку огня артиллерии, изучают методики ведения разведки", - подчеркнул Вадим Астафьев.

Кстати, ранее в Каспийском море корабли КФЛ отработали артиллерийскую дуэль, морской бой и отразили налет авиации.