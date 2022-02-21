На Ставрополье приходится более трети смертельных ДТП с общественным транспортом

Чаще всего крупные ДТП с участием общественного транспорта и коммерческих перевозчиков, в которых погибали люди, происходили в Ставропольском крае, Смоленской и Челябинской областях. К такому выводу пришли эксперты "АльфаСтрахование", проанализировав данные обращений по полисам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за 2019-2021 годы.

На долю Ставрополья за эти три года приходится 36,4% от общего числа аварий с летальным исходом в России. На втором месте находится Смоленская область. Там за этот период произошло 27,3% подобных аварий. Третье место занимают сразу два региона - Челябинская область и Санкт-Петербург с показателем по 18,2% соответственно.

В целом, в России в результате аварий с участием общественного транспорта пассажиры чаще всего получали легкие телесные повреждения, в числе которых - ушибы мягких тканей и сотрясения головного мозга. Также довольно часто у пострадавших случались переломы конечностей. Реже - увечья тяжелой степени. Например, травмы внутренних органов, а также переломы позвоночника, черепа, бедра.

- На фоне общего числа полученных травм пассажирами в результате аварий с участием общественного и коммерческого междугороднего транспорта количество неблагоприятных исходов, к счастью, невелико - менее 2%, - говорит руководитель управления страховых выплат по транспортным и морским рискам компании Екатерина Тарабуева.

Напомним, что по ОСГОП с 2013 года страхуется весь общественный транспорт. При этом на выплату могут претендовать не только те пассажиры, которые получили травму в результате ДТП, но и получившие травму, например, в автобусе без всякой аварии. Например, после падения в автобусе, что вообще ДТП не считается. И именно таких происшествий большинство. Понятно, что случаи с гибелью пассажиров, происходят именно в результате ДТП. Причем серьезных.