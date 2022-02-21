Из-за холодной зимы плата за отопление выросла в разы

"Многие жители получили перерасчет с пугающими суммами, - отмечает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. - В ряде регионов платежи за жилищно-коммунальные услуги за счет отопления выросли на 40%. В Москве суммы увеличились в десять раз". Больше всего жалоб на рост платежа в Москве, Оренбурге (на 30-40%), Челябинске и Воронеже (на 50%), Архангельске (в два раза), говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В среднем на 1-4 тысячи рублей.
Одна из причин роста - перерасчет за отопление, его делают ежегодно в первом квартале. Услуга по отоплению может оплачиваться двумя способами - либо в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года, пояснили в минстрое. Способ расчета выбирают региональные власти. "В нынешнем году в некоторых регионах зима оказалась холоднее, чем в прошлом. По этой причине в регионах, где плата за отопление начисляется равномерно в течение года, произошла корректировка суммы к оплате в большую сторону", - отмечают в ведомстве. Если платежи выросли более чем на 25% из-за корректировки, то предусмотрена возможность оплачивать их в рассрочку на год, добавили в минстрое. А если жители считают, что им необоснованно увеличили плату, можно обратиться в госжилинспекцию.
По данным Гидрометцентра, 2020 год был самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. А весь 2021 год в домах с "равными" платежами начисляли плату, исходя именно из этой температуры. Более того, в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах февраль 2021-го вошел в топ-20 самых холодных за 131 год. Неудивительно, что потребление тепла в 2021, более холодном, году выросло, за что сейчас и предлагается заплатить. И хотя тарифы на тепло в 2021 году поднялись в среднем всего на 3,1%, потраченных гигакалорий стало больше.
Температурные колебания являются одним из факторов, влияющих на изменение величины потребляемой и вырабатываемой тепловой и электрической энергии, поясняет директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева. Понижение температуры воздуха только на 1 градус по Цельсию в среднем приводит к изменению величины потребления на 0,5-2,0% в зависимости от структуры присоединенных потребителей, отмечет она. При этом потребление тепла и света напрямую зависит от способности дома сохранять получаемое тепло и не "отапливать улицу". Самый низкий класс энергоэффективности чаще всего имеют старые многоквартирные дома советской постройки.
Однако причину подорожания тепла нужно проверять отдельно по каждому дому, считает Вепрецкая. Возможны также ошибки, поломка счетчика и пр.
В Санкт-Петербурге в конце декабря температура воздуха опускалась ниже 20 градусов. Однако резкого увеличения платежа жителей не будет - перерасчет платы за отопление не проводится, так как с 2012 года город перешел на оплату фактически потребленных гигакалорий. Как рассказал корреспонденту "РГ" замруководителя ВЦКП "Жилищное хозяйство" Александр Локтионов, организация автоматически контролирует правильность начисления платы. Если система обнаруживает отклонения - к примеру, завышение в сравнении с нормативом и аналогичным периодом прошлого года, адрес передается на проверку в Жилищный комитет и администрации районов. Те привлекают управляющие организации, а при необоснованном завышении делают перерасчет еще до печати счетов. "Сейчас ситуация меняется, - добавил Локтионов. - Переход на прямые договоры с ресурсоснабжаемыми организациями вывел начисления примерно в половине многоквартирных домов Петербурга из зоны контроля исполнительных органов государственной власти".
Подготовила Мария Голубкова