Из-за холодной зимы плата за отопление выросла в разы

Новости

Умер экс-министр экологии СССР Евгений Козловский 19:55
Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом 19:58
Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину 19:58
В Луганске эвакуировано информационное агентство 19:54
Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве 19:51
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 19:24
Сенатор Цеков: Сенаторы могут рассмотреть законы по ДНР и ЛНР 22 февраля 19:16
12 мест сбора гуманитарной помощи для беженцев открылись в Москве 19:16
Дети из Донбасса рассказали про первый день в школе Ростова 19:02
На Ставрополье приходится более трети смертельных ДТП с общественным транспортом 18:58
Колокольцев предложил признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации" 18:54
Лавров указал главе МИД Франции на нагнетание Киевом обстановки на Донбассе 18:47
Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины 18:47
СВР России: Запад вербует боевиков для войны на Донбассе 18:35
Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны 18:09
Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос о признании ДНР и ЛНР 18:07
Агрегатор такси DiDi в марте прекратит работу в России и Казахстане 18:03
Козак: Киев держит в глубоком секрете, каким он видит Донбасс 17:59
Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе 17:55
Наблюдатели от МПА СНГ проведут в Минске встречи в парламенте и ЦИК 17:51
Козак: Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 19:20
Рубрика: Экономика

Из-за холодной зимы плата за отопление выросла в разы

Текст: Сергей Тихонов, Марина Трубилина
Плата за отопление резко выросла во многих регионах. Среди основных причин - погода и традиционные в начале года перерасчеты.
Если платежи за отопление весь год одинаковые, то позже сделают перерасчет. Фото: Сергей Куксин Если платежи за отопление весь год одинаковые, то позже сделают перерасчет. Фото: Сергей Куксин
Если платежи за отопление весь год одинаковые, то позже сделают перерасчет. Фото: Сергей Куксин

"Многие жители получили перерасчет с пугающими суммами, - отмечает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. - В ряде регионов платежи за жилищно-коммунальные услуги за счет отопления выросли на 40%. В Москве суммы увеличились в десять раз". Больше всего жалоб на рост платежа в Мос­кве, Оренбурге (на 30-40%), Челябинске и Воронеже (на 50%), Архангельске (в два раза), говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В среднем на 1-4 тысячи рублей.

Если платежи выросли более чем на 25%, их можно оплатить в рассрочку

Одна из причин роста - перерасчет за отопление, его делают ежегодно в первом квартале. Услуга по отоплению может оплачиваться двумя способами - либо в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года, пояснили в минстрое. Способ расчета выбирают региональные власти. "В нынешнем году в некоторых регионах зима оказалась холоднее, чем в прошлом. По этой причине в регионах, где плата за отопление начисляется равномерно в течение года, произошла корректировка суммы к оплате в большую сторону", - отмечают в ведомстве. Если платежи выросли более чем на 25% из-за корректировки, то предусмотрена возможность оплачивать их в рассрочку на год, добавили в минстрое. А если жители считают, что им необоснованно увеличили плату, можно обратиться в госжилинспекцию.

Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор

По данным Гидрометцентра, 2020 год был самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. А весь 2021 год в домах с "равными" платежами начисляли плату, исходя именно из этой температуры. Более того, в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах февраль 2021-го вошел в топ-20 самых холодных за 131 год. Неудивительно, что потребление тепла в 2021, более холодном, году выросло, за что сейчас и предлагается заплатить. И хотя тарифы на тепло в 2021 году поднялись в среднем всего на 3,1%, потраченных гигакалорий стало больше.

Температурные колебания являются одним из факторов, влияющих на изменение величины потребляемой и вырабатываемой тепловой и электрической энергии, поясняет директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева. Понижение температуры воздуха только на 1 градус по Цельсию в среднем приводит к изменению величины потребления на 0,5-2,0% в зависимости от структуры присоединенных потребителей, отмечет она. При этом потребление тепла и света напрямую зависит от способности дома сохранять получаемое тепло и не "отапливать улицу". Самый низкий класс энергоэффективности чаще всего имеют старые многоквартирные дома советской постройки.

Однако причину подорожания тепла нужно проверять отдельно по каждому дому, считает Вепрецкая. Возможны ­также ошибки, поломка счетчика и пр.

Взгляд из регионов

В Санкт-Петербурге в конце декабря температура воздуха опускалась ниже 20 градусов. Однако резкого увеличения платежа жителей не будет - перерасчет платы за отопление не проводится, так как с 2012 года город перешел на оплату фактически потребленных гигакалорий. Как рассказал корреспонденту "РГ" замруководителя ВЦКП "Жилищное хозяйство" Александр Локтионов, организация автоматически контролирует правильность начисления платы. Если система обнаруживает отклонения - к примеру, завышение в сравнении с нормативом и аналогичным периодом прошлого года, адрес передается на проверку в Жилищный комитет и администрации районов. Те привлекают управляющие организации, а при необоснованном завышении делают перерасчет еще до печати счетов. "Сейчас ситуация меняется, - добавил Локтионов. - Переход на прямые договоры с ресурсоснабжаемыми организациями вывел начисления примерно в половине многоквартирных домов Петербурга из зоны контроля исполнительных органов государственной власти".

Подготовила Мария Голубкова

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Воронежская область Воронеж УрФО Челябинская область Челябинск СЗФО Архангельская область Архангельск ЦФО Москва

Главное сегодня

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Путин: Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня
Матвиенко: Выполнение Минских соглашений не входит в планы Киева
Лавров: Запад отклонил предложения России по безопасности
Шойгу: У Украины есть возможности создать ядерное оружие и его носители
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19