Из-за холодной зимы плата за отопление выросла в разы

Плата за отопление резко выросла во многих регионах. Среди основных причин - погода и традиционные в начале года перерасчеты.

"Многие жители получили перерасчет с пугающими суммами, - отмечает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. - В ряде регионов платежи за жилищно-коммунальные услуги за счет отопления выросли на 40%. В Москве суммы увеличились в десять раз". Больше всего жалоб на рост платежа в Мос­кве, Оренбурге (на 30-40%), Челябинске и Воронеже (на 50%), Архангельске (в два раза), говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В среднем на 1-4 тысячи рублей.

Если платежи выросли более чем на 25%, их можно оплатить в рассрочку

Одна из причин роста - перерасчет за отопление, его делают ежегодно в первом квартале. Услуга по отоплению может оплачиваться двумя способами - либо в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года, пояснили в минстрое. Способ расчета выбирают региональные власти. "В нынешнем году в некоторых регионах зима оказалась холоднее, чем в прошлом. По этой причине в регионах, где плата за отопление начисляется равномерно в течение года, произошла корректировка суммы к оплате в большую сторону", - отмечают в ведомстве. Если платежи выросли более чем на 25% из-за корректировки, то предусмотрена возможность оплачивать их в рассрочку на год, добавили в минстрое. А если жители считают, что им необоснованно увеличили плату, можно обратиться в госжилинспекцию.

По данным Гидрометцентра, 2020 год был самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. А весь 2021 год в домах с "равными" платежами начисляли плату, исходя именно из этой температуры. Более того, в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах февраль 2021-го вошел в топ-20 самых холодных за 131 год. Неудивительно, что потребление тепла в 2021, более холодном, году выросло, за что сейчас и предлагается заплатить. И хотя тарифы на тепло в 2021 году поднялись в среднем всего на 3,1%, потраченных гигакалорий стало больше.

Температурные колебания являются одним из факторов, влияющих на изменение величины потребляемой и вырабатываемой тепловой и электрической энергии, поясняет директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева. Понижение температуры воздуха только на 1 градус по Цельсию в среднем приводит к изменению величины потребления на 0,5-2,0% в зависимости от структуры присоединенных потребителей, отмечет она. При этом потребление тепла и света напрямую зависит от способности дома сохранять получаемое тепло и не "отапливать улицу". Самый низкий класс энергоэффективности чаще всего имеют старые многоквартирные дома советской постройки.

Однако причину подорожания тепла нужно проверять отдельно по каждому дому, считает Вепрецкая. Возможны ­также ошибки, поломка счетчика и пр.

Взгляд из регионов

В Санкт-Петербурге в конце декабря температура воздуха опускалась ниже 20 градусов. Однако резкого увеличения платежа жителей не будет - перерасчет платы за отопление не проводится, так как с 2012 года город перешел на оплату фактически потребленных гигакалорий. Как рассказал корреспонденту "РГ" замруководителя ВЦКП "Жилищное хозяйство" Александр Локтионов, организация автоматически контролирует правильность начисления платы. Если система обнаруживает отклонения - к примеру, завышение в сравнении с нормативом и аналогичным периодом прошлого года, адрес передается на проверку в Жилищный комитет и администрации районов. Те привлекают управляющие организации, а при необоснованном завышении делают перерасчет еще до печати счетов. "Сейчас ситуация меняется, - добавил Локтионов. - Переход на прямые договоры с ресурсоснабжаемыми организациями вывел начисления примерно в половине многоквартирных домов Петербурга из зоны контроля исполнительных органов государственной власти".

Подготовила Мария Голубкова