Кассационный суд разрешил не указывать отчество в свидетельстве о рождении

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил не указывать отчество в свидетельстве о рождении, если это вызвано определенными национальными традициями.

Как рассказывают в пресс-службе кассационного суда, семья жителей Санкт-Петербурга подала административный иск к региональному Комитету по делам ЗАГС, в котором оспаривала отказ в регистрации рождения и выдаче свидетельства о рождении их ребенка.

"Суды первой и апелляционной инстанций признали законным требование органа ЗАГС о необходимости указания родителями - гражданами Российской Федерации - отчества ребенка, ввиду отсутствия которого административным ответчиком принято оспариваемое решение, - говорится в сообщении. - Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции не согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций и признала требования органов ЗАГС об обязательном указании отчества ребенка незаконными".

Как пояснили в кассационном суде, в соответствии со статьей 58 Семейного кодекса Российской Федерации имя ребенку дается по соглашению родителей. Отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае.

Таким образом, подчеркивают в кассационном суде, присвоение отчества ребенку законодатель связывает с национальными обычаями его родителей, а не с их гражданством. Норма, требующая обязательно указывать отчество ребенка в актовой записи и в свидетельстве о рождении, в действующем законодательстве отсутствует.

"Отчества признаны особым аспектом русских имен. В других странах обычай присвоения ребенку отчества отсутствует", - подчеркнули в Третьем кассационном суде.

Присвоение отчества закон связывает с национальными обычаями родителей, а не с их гражданством

В данном случае было установлено, что отец ребенка ранее являлся гражданином другого государства.

"К лицам русской национальности он не относится, наличие у него национального обычая в виде присвоения имен без отчеств было подтверждено материалами дела", - говорится в сообщении суда.

Сослалась кассационная инстанция и на правовые позиции Европейского суда по правам человека.

"ЕСПЧ неоднократно указывал, что споры относительно имен и фамилий физических лиц относятся к области применения статьи 8 Конвенции, - рассказали в кассационном суде. - Даже если статья 8 не содержит определенно выраженного предписания относительно фамилии в качестве средства для идентификации личности и воссоединения семьи, имя и фамилия лица в неменьшей степени касаются его частной и семейной жизни". Поэтому органам ЗАГС придется выписать свидетельство о рождении, в котором не будет отчества. Но, по словам экспертов, это не означает, что теперь родители смогут по собственному желанию отказывать своим детям в отчестве: такое решение надо будет мотивировать национальными традициями.

Напомним также, что закон запрещает использовать при регистрации имени ребенка цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Но по соглашению родителей ребенок может получить двойную фамилию.