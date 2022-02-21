Названы регионы с самым большим числом случаев загрязнения рек

В прошлом году загрязнения рек и водоемов чаще всего фиксировались в Свердловской области (377 раз). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовании сети "ФинЭкспертиза".

На втором месте по этому показателю оказалась Мурманская область (245 случаев загрязнения), на третьем - Московская область (228 случаев). За ними следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (99 случаев) и Иркутская область (86 случаев).

"В десятку регионов с наибольшим числом случаев загрязнения пресноводных водоемов также попали Смоленская область (86 случаев загрязнения), Нижегородская область (84 случая), Приморский край (81 случай), Новосибирская область (75 случаев) и Тульская область (69 случаев)", - выяснили аудиторы.

Основными источниками загрязнения в России стали предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностей, а также предприятия ЖКХ.