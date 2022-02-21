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21.02.2022 10:31
Рубрика: Общество

Названы регионы с самым большим числом случаев загрязнения рек

Текст: Матвей Линник

В прошлом году загрязнения рек и водоемов чаще всего фиксировались в Свердловской области (377 раз). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовании сети "ФинЭкспертиза".

На втором месте по этому показателю оказалась Мурманская область (245 случаев загрязнения), на третьем - Московская область (228 случаев). За ними следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (99 случаев) и Иркутская область (86 случаев).

"В десятку регионов с наибольшим числом случаев загрязнения пресноводных водоемов также попали Смоленская область (86 случаев загрязнения), Нижегородская область (84 случая), Приморский край (81 случай), Новосибирская область (75 случаев) и Тульская область (69 случаев)", - выяснили аудиторы.

Основными источниками загрязнения в России стали предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностей, а также предприятия ЖКХ.

Ученые ЮФУ исследовали загрязнение экосистемы реки Дон
В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Мурманская область УрФО Свердловская область ЦФО Московская область УрФО ЯНАО СФО Иркутская область

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