Суд разрешил не давать детям отчества

В Петербурге семейная пара добилась того, чтобы у их ребенка не было отчества. Для этого родителям пришлось подать иск к комитету по делам ЗАГС Смольного и выдержать три судебных процесса.

Как сообщает пресс-служба Третьего кассационного суда, процесс был долгий. В первых двух инстанциях родители проиграли, суды признавали право городских властей не выдавать ребенку свидетельство о рождении без отчества.

Но в третьей инстанции родители нашли понимание. В частности, Третий кассационный суд обратил внимание на то, что согласно Семейному кодексу, отчество присваивается по имени отца, но есть два исключения: национальные обычаи и региональные законы. В Петербурге никаких таких законов нет, но сам отец ребенка недавно получил гражданство России, он этнически не русский, а отчества, сказано в релизе пресс-службы суда, признаны этническим аспектом русских имен.

Изучив эту семейную историю, суд постановил: родители сами вправе решать, к какой национальности относится их ребенок, соответственно, они сами дают новорожденному имя в соответствии с традициями. Поэтому власти Петербурга должны свидетельство о рождении ребенку выдать, а отчество - не вписывать.