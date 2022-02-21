В Петербурге возбудили дело после стрельбы на свадьбе

В Санкт-Петербурге очевидцы сообщили в полицию о стрельбе из окна автомобиля, ехавшего по Синопской набережной. Для задержания нарушителей в городе ввели план "Перехват".

По информации регионального ГУ МВД, автомобиль "Ниссан Альмера", из которого раздавались выстрелы, обнаружили на улице Салова. В нем сидели двое граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они рассказали стражам порядка, что по ходу движения из пистолета стрелял их знакомый по случаю празднования свадьбы.

Этот мужчина к тому времени уже вышел из автомобиля, а оружие лежало в салоне. Полицейские изъяли его и отправили на экспертизу.

Стрелка вскоре задержали - им оказался 35-летний заправщик АЗС, также приехавший в Петербург из соседней страны.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".