В Петербурге прохожие и росгвардейцы спасли женщину от похищения

В Петербурге бойцы Росгвардии спасли женщину, которую силой затолкали в машину мужчины. Счастливой развязки могло бы и не быть, если бы в правоохранительные органы не позвонили бдительные прохожие и не сообщили, что прямо на улице происходит похищение.

Как сообщает Управление Росгврардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прохожие увидели, что на перекрестке улиц Замшина и Васенко неизвестные мужчины бьют женщину и пытаются затолкать ее в машину.

Женщина сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы и назвали номер автомобиля Hyundai, в который пытались затащить женщину. В какой-то момент попытки похитителей увенчались успехом и иномарка направилась в сторону Полюстровского проспекта.

На этом участке как раз находилась дежурная машин вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии заблокировали иномарку. В салоне была избитая женщина и водитель. Его задержали.

Сейчас потерпевшая женщина и водитель находятся в отделе полиции, где выясняют подробности случившегося.