В Петербурге задержан напавший на композитора Александра Колкера

Песни Александра Колкера знают все. "Долго будет Карелия сниться", "Туман, туман...". И, конечно, "Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят". Наверняка слышал эти песни неоднократно и 46-летний житель Южно-Сахалинска, который 20 февраля в супермаркете возле камер хранения подошел к Александру Наумовичу. Видеокамера зафиксировала их беседу. Затем они зашли в торговый зал, вышли вместе и направились к набережной Черной речки, к дому, где проживает композитор. О чем они говорили, пока выясняется, версии разные, начиная от того, что незнакомец предложил донести 88-летнему человеку продукты до дома, и заканчивая тем, что сахалинец признал в скромном пенсионере композитора, писавшего песни для Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Эдуарда Хиля.
Так или иначе, уличные камеры зафиксировали, как они идут вместе, а потом система наблюдения в лифте многоэтажки засняла, как за Колкером входит в кабину некий человек в маске, который вначале пытается его задушить, а затем пускает в ход нож. Что еще происходило в эти секунды, выясняют следователи, но, так или иначе, нападавший убежал, прихватив с собой сумку Александра Наумовича.
Полиция сработала оперативно. У следствия нет сомнений, что вежливый незнакомец, который взялся проводить композитора до дома, и нападавший в маске - это один и тот же человек. По камерам, в парадную никто больше не заходил. Приметы нападавшего назвал сам композитор, лицо незнакомца попало в объективы камер. Уже через несколько часов в одном из хостелов был задержан подозреваемый. За расследование уголовного дела взялся ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. В ведомстве видят в случившемся ни много ни мало, а покушение на убийство.