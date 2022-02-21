В Петербурге задержан напавший на композитора Александра Колкера

Новости

ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена 21:18
Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП 21:07
МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение 21:05
Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля 21:03
Мощный взрыв прогремел в Луганске 20:44
Италия планирует открыться для международных туристов в апреле 20:18
Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники 20:02
Умер экс-министр геологии СССР Евгений Козловский 20:00
Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом 19:58
Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину 19:58
В Луганске эвакуировано информационное агентство 19:54
Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве 19:51
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 19:24
Сенатор Цеков: Сенаторы могут рассмотреть законы по ДНР и ЛНР 22 февраля 19:16
12 мест сбора гуманитарной помощи для беженцев открылись в Москве 19:16
Дети из Донбасса рассказали про первый день в школе Ростова 19:02
На Ставрополье приходится более трети смертельных ДТП с общественным транспортом 18:58
Колокольцев предложил признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации" 18:54
Лавров указал главе МИД Франции на нагнетание Киевом обстановки на Донбассе 18:47
Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины 18:47
СВР России: Запад вербует боевиков для войны на Донбассе 18:35
Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 21:20
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан напавший на композитора Александра Колкера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего жителя Сахалина, который накануне набросился в лифте с ножом на легендарного композитора Александра Колкера. В свои 88 Александр Наумович не спасовал и каким-то образом смог дать отпор нападавшему, да так, что тот сбежал, а композитор сам вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали вместе со скорой, но от госпитализации потерпевший отказался.
От госпитализации маэстро отказался. Фото: photoxpress От госпитализации маэстро отказался. Фото: photoxpress
От госпитализации маэстро отказался. Фото: photoxpress

Песни Александра Колкера знают все. "Долго будет Карелия сниться", "Туман, туман...". И, конечно, "Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят". Наверняка слышал эти песни неоднократно и 46-летний житель Южно-Сахалинска, который 20 февраля в супермаркете возле камер хранения подошел к Александру Наумовичу. Видеокамера зафиксировала их беседу. Затем они зашли в торговый зал, вышли вместе и направились к набережной Черной речки, к дому, где проживает композитор. О чем они говорили, пока выясняется, версии разные, начиная от того, что незнакомец предложил донести 88-летнему человеку продукты до дома, и заканчивая тем, что сахалинец признал в скромном пенсионере композитора, писавшего песни для Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Эдуарда Хиля.

Так или иначе, уличные камеры зафиксировали, как они идут вместе, а потом система наблюдения в лифте многоэтажки засняла, как за Колкером входит в кабину некий человек в маске, который вначале пытается его задушить, а затем пускает в ход нож. Что еще происходило в эти секунды, выясняют следователи, но, так или иначе, нападавший убежал, прихватив с собой сумку Александра Наумовича.

В Петербурге прохожие и росгвардейцы спасли женщину от похищения

Полиция сработала оперативно. У следствия нет сомнений, что вежливый незнакомец, который взялся проводить композитора до дома, и нападавший в маске - это один и тот же человек. По камерам, в парадную никто больше не заходил. Приметы нападавшего назвал сам композитор, лицо незнакомца попало в объективы камер. Уже через несколько часов в одном из хостелов был задержан подозреваемый. За расследование уголовного дела взялся ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. В ведомстве видят в случившемся ни много ни мало, а покушение на убийство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Песков: Путин скоро выступит с видеообращением
Путин обсудил с Совбезом вопрос о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Лавров: Запад отклонил предложения России по безопасности
Шойгу: У Украины есть возможности создать ядерное оружие и его носители
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц