В Петербурге задержан напавший на композитора Александра Колкера

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего жителя Сахалина, который накануне набросился в лифте с ножом на легендарного композитора Александра Колкера. В свои 88 Александр Наумович не спасовал и каким-то образом смог дать отпор нападавшему, да так, что тот сбежал, а композитор сам вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали вместе со скорой, но от госпитализации потерпевший отказался.

Песни Александра Колкера знают все. "Долго будет Карелия сниться", "Туман, туман...". И, конечно, "Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят". Наверняка слышал эти песни неоднократно и 46-летний житель Южно-Сахалинска, который 20 февраля в супермаркете возле камер хранения подошел к Александру Наумовичу. Видеокамера зафиксировала их беседу. Затем они зашли в торговый зал, вышли вместе и направились к набережной Черной речки, к дому, где проживает композитор. О чем они говорили, пока выясняется, версии разные, начиная от того, что незнакомец предложил донести 88-летнему человеку продукты до дома, и заканчивая тем, что сахалинец признал в скромном пенсионере композитора, писавшего песни для Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Эдуарда Хиля.

Так или иначе, уличные камеры зафиксировали, как они идут вместе, а потом система наблюдения в лифте многоэтажки засняла, как за Колкером входит в кабину некий человек в маске, который вначале пытается его задушить, а затем пускает в ход нож. Что еще происходило в эти секунды, выясняют следователи, но, так или иначе, нападавший убежал, прихватив с собой сумку Александра Наумовича.

Полиция сработала оперативно. У следствия нет сомнений, что вежливый незнакомец, который взялся проводить композитора до дома, и нападавший в маске - это один и тот же человек. По камерам, в парадную никто больше не заходил. Приметы нападавшего назвал сам композитор, лицо незнакомца попало в объективы камер. Уже через несколько часов в одном из хостелов был задержан подозреваемый. За расследование уголовного дела взялся ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. В ведомстве видят в случившемся ни много ни мало, а покушение на убийство.