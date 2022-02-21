Военнослужащие ЗВО рассказали, как 23 февраля в округе организуют салют

Праздничные салюты, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут 23 февраля на территории Западного военного округа в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, а также в Воронеже и Калининграде. Об этом в понедельник сообщил командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В пресс-службе округа уточнили, что для организации праздничного салюта задействуют 95 пусковых установок. Они запустят в небо 7,5 тыс. специальных фейерверочных зарядов и произведут более 2 тысяч артиллерийских залпов. Салют будет сопровождаться выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44, МТ-12 "Рапира". К стрельбе из артиллерийских орудий и салютных установок привлекут более 400 военнослужащих.

Что касается праздничного салюта в Санкт-Петербурге, где находится штаб Западного военного округа, артиллерийские залпы и фейерверки традиционно там прогремят со стен бастионов Петропавловской крепости.