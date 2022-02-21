Жителям Новгородской области разрешили выбирать, куда пойдут их штрафы

В Новгородской области жители, которым выписаны административные штрафы, могут сами решать на что их потратить. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и соцзащиты.

В частности, новгородцы могут выбрать четыре направления. Деньги можно направить на создание приютов для животных или помощь социальным учреждениям (детским домам, интернатам для инвалидов, пожилых, организациям, оказывающим поддержку ветеранам).

Также есть возможность поддержать сбор средств на лечение детей, которым требуется дорогостоящая терапия или лекарства или направить финансовые ресурсы на развитие сельских домов культуры.

Опция доступна при оплате штрафов через один из крупных банков в банкоматах или в мобильном приложении. Если же гражданин штраф уже заплатил или пользуется услугами другого банка, то он может написать заявление на сайте регионального проекта "Открытая система оплаты "Мой выбор", его пожелание должны учесть и направить средства в указанную им сферу.