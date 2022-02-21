Дети из Донбасса рассказали про первый день в школе Ростова

В Ростове-на-Дону для эвакуированных детей из Донбасса детей начались школьные занятия. Первых учеников приняла школа №4 в переулке Крепостном, где за парты сели 16 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет.

- Вчера мы тестировали ребят, проверяли их личностные качества и знания по различным предметам, и могу авторитетно сказать, у меня 31 год педагогического стажа: дети золотые. Они немного уступают по английскому языку и истории, но уверена, что скоро наверстают упущенное, - рассказала директор школы Елена Лукашевич.

Учителя ростовской школы отметили, что дети приехали сплоченные, дружелюбные и с большим желанием учиться.

Ученик девятого класса Сергей Балан приехал в Ростов-на-Дону из Горловки и ему нравится новая школа и товарищи.

- Здесь просторно и все современное. Есть музей с потрясающей коллекцией военных миниатюр и даже астрономический клуб с телескопом. Самое главное - нас приняли очень хорошо, и ребята устроили настоящую экскурсию по школе, и все показали, - рассказывает парень.

Вместе с Сергеем в школу пошли и его сестры Маша и Настя, которые не скрывают своего восторга от новой обстановки и с радостью демонстрируют новые учебники и портфели. Все канцелярские принадлежности им бесплатно предоставили в школе. Кроме того, дети из Донбасса наравне с ростовскими школьники получают горячие обеды.

- Ростовчане всегда отличались особым радушием и гостеприимством. И сейчас мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жители ДНР и ЛНР чувствовали себя у нас как дома. Дети обеспечены учебниками, канцелярскими наборами. В выходные смогут посетить зоопарк, мультимедийный парк "Россия - моя история", "Шолохов-Центр", а также ростовский молодежный театр, - рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отметим, что Ростов-на-Дону принял 852 беженца. В общей сложности, в городе открыты 20 пунктов временного размещения более чем на три тысячи мест. Выплату в размере 10 тысяч рублей уже перечислили более 200 жителям Донбасса.