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21.02.2022 18:35
Рубрика: Власть

Две БМП с Украины вторглись в Ростовскую область

Текст: Иван Петров
Российские пограничники пресекли в понедельник поблизости с российско-украинской границы - на территории Ростовской области - готовящуюся диверсию. Российские военные помогли им, поскольку завязался бой и на помощь уже проникшим к нам украинским диверсантам рванула бронетехника.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), удалось пресечь попытку нарушить государственную границу РФ. Ее предприняла, по данным военных, "диверсионно-разведывательная группа из Украины".

Директор ФСБ: На территории РФ взят в плен украинский солдат из диверсионной группы

Инцидент произошел 21 февраля около 6 утра по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

"Пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы с территории Украины. Для задержания диверсионной группы пограничный наряд запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО", - говорится в сообщении.

"В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через госграницу с РФ вошли две боевые машины пехоты вооруженных сил Украины. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением Вооруженных сил РФ огнем из противотанковых средств обе БМП были уничтожены", - сообщили в ЮВО.

Отмечается, что пятеро диверсантов в бою были ликвидированы. О судьбе экипажей подбитых украинских бронемашин не сообщается.

"Российские военные и пограничники в результате указанной диверсии не пострадали", - заключили в ЮВО.

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