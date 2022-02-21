Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП

Министерство обороны России распространило видеокадры, снятые сразу после боестолкновения наших военнослужащих и пограничников с диверсантами, пытавшимися на двух БМП въехать на территорию нашей страны. Об инциденте сегодня сообщили пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) и Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщалось, что пограничный наряд ФСБ России обнаружил проникновение диверсионно-разведывательной группы с территории Украины. Через нашу государственную границу на территорию РФ вошли две боевых машины пехоты вооруженных сил Украины. "Для задержания диверсионной группы пограннаряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия госграницы подразделения соединения ЮВО. В ходе боестолкновения огнем из противотанковых средств обе украинских БМП были уничтожены", - сообщила пресс-служба ЮВО.

Погибли 5 диверсантов. Еще один, как стало известно позднее, выжил и был пленен. С российской стороны - ни один военнослужащий, ни один пограничник, к счастью, не пострадал.