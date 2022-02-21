Родные погибшего фронтовика получили его награду

Житель Волжского Владимир Брагин получил орден Славы III степени, который заслужил его дед, рядовой гвардии Иван Севастьянович Брагин.

- Два года назад я услышала про сайты, на которых можно узнать сведения о своих предках. Вбила на одном из них данные прадеда и узнала, что он у нас был героем, - рассказала "РГ" дочь Владимира Брагина Екатерина. - И вот мы добились вручения награды. Получать ее с нами пришла и моя дочь Милана. Для нее это совсем далекие события, но в школе она уже рассказала о своем героическом предке.

Иван Брагин служил пулеметчиком в 187-м стрелковом полку 61-й стрелковой Славянской Краснознаменной дивизии. В апреле 1945 года он участвовал в бою в районе венгерского населенного пункта Балатонкерестур и уничтожил несколько гитлеровцев, что дало возможность советским пехотинцам занять стратегически важные позиции. Вот только сам Иван получил тяжелое ранение и на следующий день скончался...