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21.02.2022 16:27
Рубрика: Происшествия

В Геленджике вырубили под дом 76 уникальных пицундских сосен

Текст: Ирина Белова

На Кубани завершено расследование уголовных дел в отношении руководителей коммерческой организации. Им предъявлены обвинения в незаконной вырубке деревьев, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Фактический руководитель коммерческого предприятия знал, что на земельном участке, расположенном в Геленджике, на котором запланировано строительство многоквартирного жилого дома, произрастает сосна Пицундская, занесенная в Красную книгу. Как выяснилось, речь идет о крупном кубанском застройщике.

Тем не менее, по данным следователей, он дал указание заместителю директора по строительству вырубить краснокнижные растения без получения разрешения. С мая по август 2020 года замдиректора привлек к вырубке деревьев неустановленных лиц, которым не сообщил об отсутствии у него специального разрешения.

В результате было незаконно вырублено 76 деревьев, ущерб составил 5,7 миллиона рублей и был полностью возмещен. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю.

На Кубани вырубили часть "народной рощи" под магазин

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, уголовные дела направлены в Геленджикский городской суд. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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