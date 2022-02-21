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21.02.2022 10:29
Рубрика: Общество

В Ростове онкобольных детей из Луганска примут в клинической больнице

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Пятерых тяжелобольных детей из Луганска примут в Областной детской клинической больнице Ростова-на-Дону.

"Мы проинформированы о том, что больные отправлены к нам в Ростовскую область, ждем их прибытия", - сообщила "РГ" глава пресс-службы губернатора Дона Ирина Четвертакова.

По словам главного врача Луганской республиканской детской клинической больницы Людмилы Белецкой, среди детей - малыши двух, трех и шести лет, а также девочка 14 лет. У нее опухоль костей, ребенка приходится передвигать на носилках.

"Мы эвакуировали вместе с мамами пять детей. Это дети, которые по роду заболевания находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения, в том числе интенсивного. Дети с онкогематологической патологией, с острыми лейкозами", - сообщила Белецкая.

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Отметим, по данным на 20 февраля, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось 6,5 тысячи беженцев, в том числе 2,7 тысячи детей. Медицинские службы региона проводят осмотр всех прибывающих из Донбасса людей и оказывают помощь больным с хроническими заболеваниями. При необходимости проводится госпитализация.

Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у прибывших из Донецка и Луганска людей пока установлены единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Из федерального центра в регион направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций.

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