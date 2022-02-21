В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с приемом беженцев

На территории Волгоградской области ввели режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечения пребывания беженцев из Донбасса, сообщили в пресс-служба администрации российского региона.

Ожидается эвакуация в Россию сотен тысяч людей. Волгоградская область уже приняла первую группу. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. При необходимости регион готов дополнительно принять новые группы жителей ДНР и ЛНР.

Сформирован оперативный штаб. Сейчас семьи беженцев находятся в четырех гостиницах, затем им обеспечат дальнейшее проживание и учебный процесс для школьников в муниципальных образованиях Волгоградской области.

Прибывшие остановятся в местах коллективного размещения, а также у местных жителей, выразивших готовность принять людей.

В регионе организовали сбор гуманитарной помощи и финансовых средств.