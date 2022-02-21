Какие изменения принесут бизнесу поправки в закон "О защите конкуренции"

В закон "О защите конкуренции" и статью 1 ФЗ "О торговле" внесены поправки: порог годовой выручки, которую берут за основу при определении доминирующего положения компании или ИП на рынке, повысился с 400 до 800 миллионов рублей. Соответствующий закон был подписан два дня назад, рассказал "РГ" руководитель УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Это означает, что к хозяйствующим субъектам, у которых выручка от продажи товаров не превышает 800 миллионов рублей в год, меры антимонопольного регулирования применяться не будут. Речь идет о согласовании сделок слияний-поглощений, продажи акций (долей) или имущества коммерческих организаций.

Это сделано в рамках либерализации антимонопольного контроля. На то, чтобы признать компанию или ИП доминирующим на локальном рынке, это никак не влияет. Если у них доля - 35 процентов плюс, то даже с оборотом в миллион рублей статус доминирующего хозяйствующего субъекта они получат, хотя уже не смогут быть признанными злоупотребившими этим положением.

- Действительно, выручка в 800 миллионов рублей - очень большая цифра. Для сравнения: годовой бюджет города Нижняя Салда - 630 миллионов. Компании, которые имеют такие обороты, сосредоточены, как правило, в крупных городах. Предприниматели, работающие в отдаленных и малых населенных пунктах, выйдут из-под антимонопольного контроля, - отметил Дмитрий Шалабодов.

В качестве примера он привел поселок Шаля, где живет всего 6,5 тысячи человек. В прошлом году на местной АЗС подняли цены. После предупреждения от УФАС снизили: на дизель - на 1,5 рубля, на 92-й бензин - на 1,1 рубля, на 95-й - 0,5 рубля. При этом годовая выручка у поставщика была чуть больше 400 миллионов.

- Я предлагаю понаблюдать какое-то время за ситуацией: либерализация антимонопольного контроля направлена на то, чтобы повысить ответственность бизнеса, а не на то, чтобы он уходил от нее, - заключил руководитель надзорного органа.