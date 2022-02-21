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21.02.2022 09:12
Рубрика: Происшествия

На Урале ребенка искусали собаки, охранявшие промзону

Текст: Татьяна Воробьева (Свердловская область)

В Асбесте на выходных произошел очередной инцидент с собаками. Правда, в данном случае речь идет не о бродячей стае, а о животных, которые охраняли периметр предприятия и напали на ребенка.

По информации пресс-секретаря прокуратуры Свердловской области Марины Канатовой, в субботу две девочки и мальчик 9-12 лет без спросу уехали в поселок 101 квартал, где залезли в здании котельной на территории производственной базы. Как оказалось, объект не просто был обнесен забором, но еще и охранялся сторожевыми псами.

Дети подумали, что котельная заброшена, решили там поиграть. Когда зашли вглубь, услышали собачий лай.

- Девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались. В это время к ним подошел мужчина, взял ребенка на руки, принес на свое рабочее место и вызвал "скорую", - рассказали в прокуратуре.

У девятилетнего мальчика множественные укусы, но состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное. Надзорное ведомство изучает обстоятельства происшествия.

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