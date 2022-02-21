По уральским местам из книг Алексея Иванова выпустят путеводитель

В основу путеводителя "Железный пояс" легло произведение Алексея Иванова "Хребет России". В книгу вошли 14 автомобильных маршрутов по индустриальному Уралу - Пермскому краю, Свердловской и Челябинской областям и другим местам.

О завершении работы над маршрутами сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева на своей странице в Facebook, она же и является автором. Над сборником также трудились драматург и журналист Елена Растянис, писатель и путешественник Алексей Рачунь, литературовед и профессиональный горнолыжник Анастасия Есаева, а также команда из писателей, журналистов, драматургов, фотографов, альпинистов, скалолазов, лыжников, каякеров, серферов. Как рассказала Юлия Зайцева, книга выйдет уже весной. Не исключено, что будет выпущена и аудиоверсия.

- За 17 лет подготовительных экспедиций с Ивановым я так прокачала свои логистические способности, столько уникальных мест заценила, столько часов потратила на их обсуждение, что больше уже не могу молчать. С самого начала мы (с командой. - прим.ред.) замахнулись на глобальное: решили создать наш, уральский, ответ "Золотому кольцу". Мы описали 14 автомобильных маршрутах и замкнули их в "Железный пояс" - так называется книга. Почему-то уверена, что через много лет наш "Железный пояс" станет таким же общим само собой разумеющимся понятием, - пишет создатель.

Как рассказали авторы в эфире ОТВ (Екатеринбург), по Свердловской области придумали три направления: вокруг Екатеринбурга, вдоль реки Чусовой (Слобода, Старая Утка, Первоуральск, Билимбай) и близ Нижнего Тагила - гора Белая, Харенки, Висимо-Уткинск.

Зайцева отметила, что Иванов почти все свои истории накладывает на конкретную географию. В ее планах на ближайшие несколько лет - подготовить серию путеводителей по книгам писателя. Сложность задачи в том, что она "отстала" от писателя на двадцать лет, примерно такое же количество книг и больше сотни маршрутов - городских экскурсий, сплавов, автомобильных и спортивных туров.

- Это не высоколобый литературный проект для узкого круга любителей подсчитывать в Питере шаги Раскольникова. Это авторский взгляд на различные территории. Это сплавиться по Чусовой с мыслью о "железных караванах", проехать Башкирию, Татарстан, Урал, Удмуртию вслед за Емельяном Пугачевым, почувствовать языческое дыхание сибирской тайги и отправиться в речной круиз с целью разобраться на месте в истории речфлота, - объясняет продюсер.

В этом году команда будет работать над автомобильными и сплавными маршрутами по местам романа и местам съемок "Сердца Пармы". Также в планах путеводитель по "Горнозаводской цивилизации", но чтобы пройти его полностью, потребуется Шенген, предупреждает автор.

Отметим, идея маршрутов по романам Иванова не нова. В 2007 году сам писатель выпустил путеводитель по реке "Message: Чусовая", в котом рассказывается о местах из книг "Золото бунта", "Сердце Пармы", "Географ глобус пропил". По "Хребту России" в 2009 вышел четырехсерийный документальный фильм, в котором Иванов путешествует по Уралу вместе с журналистом Леонидом Парфеновым. Лента запомнилась зрителям, в том числе, экстремальными трюками Юлии Зайцевой.