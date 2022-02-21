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21.02.2022 21:55
Рубрика: Власть

Приставы начали предъявлять претензии банкам за излишнее списание средств должников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
Судебные приставы начали активно привлекать к ответственности и банкиров, и бухгалтеров организаций, допустивших, что у должников списали лишние средства.

Например, в Миасском городском отделении судебных приставов в Челябинской области составили протокол на крупный федеральный банк.

"Основанием для привлечения кредитной организации к административной ответственности стало неоднократное удержание денежных средств, поступающих на карту должника от работодателя, и перечисление их на депозитный счет судебных приставов", - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов.

Проще говоря: банкиры списывали у должника часть зарплаты и отдавали приставам. Казалось бы, приставы должны быть довольны. Однако дело в том, что исполнительный лист лежал не только в банке, но и в бухгалтерии организации, где работал должник. Так что банкиры не имели права отрезать от зарплаты больше ни копейки: бухгалтер все и так уже отрезал.

Причем, как объясняют в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, бухгалтерия проставляла соответствующие коды в документах. Однако банкиры, судя по всему, их игнорировали.

"По поводу происходящего судебным приставам сообщил сам должник. С его слов, после удержания работодателем банк повторно лишает его денежных средств", - рассказывают в службе. Получив сигнал, приставы пришли с проверкой и в бухгалтерию, и в банк. Выяснилось, что промашку допустили банкиры. Четыре раза они срезали зарплату должника (срезали уже срезанную) и сделали это и в пятый раз - уже после предупреждения от приставов. Теперь банку грозит штраф до 100 тысяч рублей. А приставы по всей стране проверяют и другие аналогичные жалобы.

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