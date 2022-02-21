Тюменские депутаты не остались равнодушны к беде Луганска и Донецка

В минувшие выходные тюменцы, как и большинство жителей других регионов страны, откликнулись на просьбы поддержать детей, женщин и пенсионеров из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые спешно перебираются в Россию до наступления лучших времен.

В воскресенье в столице Западной Сибири штаб волонтеров "Мы вместе" организовал пункт сбора гуманитарной помощи во Дворце творчества и спорта "Пионер" (улица Челюскинцев, 46). Он работает каждый день с 8.00 до 18.00.

Депутаты Тюменской гордумы закупают и передают добровольцам средства индивидуальной защиты и гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе питание для малышей, одноразовую посуду, постельные принадлежности, сезонную одежду. Понадобятся эвакуированным чайники, кипятильники, микроволновые печи и прочие мелкие бытовые приборы для временного обустройства.

Как заявил на своей странице в instagram председатель Гордумы Евгений Заболотный, все мы можем протянуть руку помощи людям, оказавшимся в беде. Кстати, Евгений Борисович уже передал штабу волонтеров закупленные для оказания помощи вещи.

- Надеемся, что непростое время для жителей Донецка и Луганска вскоре завершится и они смогут вернуться домой, - подчеркнул спикер.