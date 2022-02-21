Урал, Тюмень и Ямал готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР

Регионы УрФО заявили о готовности помочь беженцам из ДНР и ЛНР. В том числе - разместив их у себя.

Так, соответствующая работа начата в Челябинской области: здесь людей смогут обеспечить всем необходимым учреждения системы соцзащиты, санатории, дома отдыха и интернаты. Список мест формируется вместе с региональным главком МЧС.

Ямал готов оказать помощь: местные власти отмечают, что у арктического региона есть опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации. Для сбора и координации действий губернатор создал отдельную рабочую группу.

Тюменская область также заявила, что имеет силы и возможности помочь оказавшимся в сложном положении людям. "Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - сказал губернатор Александр Моор.

Помимо этого, региональный штаб #МыВместе объявил сбор гуманитарной помощи. "Требуются вещи первой необходимости: средства гигиены и индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы, продукты питания с длительным сроком годности и так далее, - говорится в сообщении.

Сбор вещей и продуктов в Тюмени ведется на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" на Челюскинцев, 46 ежедневно с 8.00 до 18.00.

К сбору гуманитарной помощи для эвакуированных с юго-востока Украины присоединилась Свердловская область. Пункт местного штаба акции #МыВместе находится в Доме добровольцев в Екатеринбурге на Крылова, 2. Подробности - по телефону 8 (343) 382-23-77.