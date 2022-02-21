В Екатеринбурге автомобиль реанимации с пациентами попал в ДТП

В Екатеринбурге сегодня в 11.15 на улице Фурманова произошло массовое ДТП. По данным отделения пропаганды ГИБДД города, ГАЗель двигалась по Московской со стороны Щорса и на перекрестке не пропустила "скорую" с включенными маячками и сиреной.

Машины столкнулись, реанимобиль от удара отбросило на женщину-пешехода, которая шла на зеленый, и на остановившийся Toyota RAV 4.

"В ДТП пострадали три пассажира "скорой" и пешеход. Все они с травмами доставлены в медучреждения", - передает Госавтонспекция.

За рулем ГАЗели был 30-летний мужчина, трижды оштрафованный ранее за нарушение ПДД. Он сказал, что не услышал звук спецтранспорта и попытался проскочить на разрешающий сигнал светофора.