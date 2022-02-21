В программе фестиваля кинодебютов "Дух огня" будут фильмы за два года

В Ханты-Мансийске с 22 по 28 февраля пройдет международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". Нынче он необычный, объединит сразу два фестиваля - 19-й и юбилейный 20-й. В прошлом году из-за пандемии праздник кино не состоялся.

В международном конкурсе - фильмы, премьеры которых состоялись на крупнейших фестивалях мира за последний год: в Венеции, Марселе, Роттердаме, Сандэнсе, Берлине и других престижных смотрах. Показ израильской картины "Кафка для детей" Рое Розена станет в Ханты-Мансийске первым в мире показом на большом экране вслед за премьерой на только что состоявшемся в онлайн-формате Роттердамском фестивале. Именно в Ханты-Мансийске состоится мировая премьера картины известного писателя и театрального режиссера Романа Михайлова - "Сказка для старых" (сорежиссер - Федор Лавров). Будет российская премьера "Межсезонья", долгожданного второго фильма Александра Ханта (первый - "Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов", с блестящими актерскими работами - Алексея Серебрякова и Евгения Ткачука).

"Межсезонье" Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

Жюри международного конкурса возглавит классик советского кино Борис Фрумин, снявший фильмы "Дневник директора школы" (в главной роли Олег Борисов), "Семейная мелодрама" (в главной роли Людмила Гурченко) и другие. В команде режиссер Нана Джорджадзе ("Робинзонада, или Мой английский дедушка", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара"), ведущий режиссер современного аргентинского кино Хосе Селестино Кампусано (в 2018 году Роттердамский фестиваль устроил его персональную ретроспективу) и классик испанского кино Гонсало Гарсия Пелайо.

Режиссер Алексей Учитель. Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

В национальном конкурсе - 16 дебютов, это жанровые картины, драмы и экспериментальные. Восемь из них - из программы 19-го фестиваля и столько же - из 20-го. В жюри российского конкурса вошли режиссеры Алексей Федорченко, Алексей Учитель, Роман Каримов, Степан Бурнашев, продюсер и генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая, актрисы Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Анна Банщикова, оператор Максим Трапо, композиторы Анна Друбич и Алексей Сысоев.

"Дебют - короткий метр"."Триптих". Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

В конкурсной программе "Дебют - короткий метр" 34 фильма российских режиссеров: 17 - в конкурсе XIX фестиваля и 17 - в конкурсе XX фестиваля. Среди них мировые и национальные премьеры. Представлены как независимые постановщики, так и выпускники ведущих российских киношкол: ВГИК, Московская школа нового кино, Московская школа кино, Школа Родченко, Санкт-Петербургская школа нового кино, Школа Дизайна ВШЭ, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (мастерская А.Н. Сокурова) и другие. Судить этот конкурс будут режиссер Никита Лаврецкий, критик Катерина Белоглазова, музыкант Илья Малашенков.

"Твое кино". "В такт". Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

Международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества "Твое кино" представит восемь фильмов из Канады, Норвегии, Мексики, Польши, Германии, России, а также совместное производство Финляндии и Нидерландов, Германии и Чехии, которые будут впервые показаны российскому зрителю. В жюри этой программы вошли Мариелла Харпенлунде Йенсен, писатель, режиссер, директор международного фестиваля для детей и юношества Бустер в Копенгагене (Дания), Михаель Веерман, художник анимации, основатель независимой студии авторской и прикладной анимации Reanimation and Cardboarders в Амстердаме (Нидерланды), Михаэль Харбауер, директор МКФ "Шлингель" (Германия).

"Твое кино"."Сихья - мятежная ведьма". Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

Автор лучшего фильма для детей и юношества получит изделие декоративно-прикладного искусства и народного промысла, созданное студентами и учениками Центра искусств для одаренных детей Севера, а также сертификат Московского международного кинорынка и форума "Российский Кинобизнес" на презентацию картины в рамках весеннего профессионального киносмотра в Москве. Программа будет представлена в городах Сургут и Покачи, Нижневартовске, Мегионе, Югорске. Кроме премьерных показов пройдут творческие встречи и интерактивные лекции.

Многое запланировано на предстоящие семь дней. "Фестивальная ночь" (25 февраля в КТЦ "Югра-Классик"), творческая встречи с кинематографистами, писателями, концертные программы и ретроспективы победителей фестиваля "Дух огня" (с первого по восемнадцатый), выставки… Мастер-класс для всей семьи от участника программы "Твое кино" Анны-Лауры Кальдерон (Мексика) "Как снимать кино для детей и про детей". Мультипликатор из Нидерландов Михаэль Веерман проведет необычные мастер-классы в технике проектирования масляными красками и нефтью на зеркалах.

Почетным гостем фестиваля станет Эмир Кустурица, вместе со своим коллективом "The no smoking orchestra" сербский музыкант, режиссер, человек-легенда, "балканский Феллини", так любимый в России, выступит на открытии фестиваля в Ханты-Мансийске 22 февраля.

Сергей Александрович Соловьев. Фото: И. Невелев/ РИА Новости

Как сообщают организаторы: "Юбилейный - двадцатый - "Дух огня" задуман нами с одним главным чувством - благодарности к Сергею Александровичу Соловьеву, основателю, бессменному президенту, главному вдохновителю фестиваля, а еще любимому режиссеру, близкому другу". Сергей Соловьев ушел из жизни в декабре 2021 года. Откроется выставка "Жизнь со скоростью 1/100 секунды", посвященная Соловьеву. Фильм "А кто не любит Генделя, тот получит пенделя", снятый мастером в 2020 году, закроет 28 февраля фестиваль, вместе с легендарной "Ассой".

Фильм закрытия "А кто не любит Генделя, тот получит пенделя". Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"

С 25 февраля по 6 марта состоится ставшее уже традиционным эхо фестиваля в Москве - в кинотеатрах "Иллюзион" и "Москино Юность".