В Тюмени подросток вышел от бабушки и пропал

В Тюмени и окрестностях ищут 14-летнего подростка.

В соцсетях сообщалось, что мальчик около пяти вечера ушел от бабушки в поселке Винзили, направлялся в поселок Богандинский, но перестал выходить на связь.

Информация от родственников ребенка поступило в правоохранительные органы сегодня в 09.15.

"Подросток вчера вечером вышел из дома от бабушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, он должен был приехать на автобусе в Тюмень", - цитирует ТАСС сообщении пресс-службы главка МВД области.

Всех, кто видел школьника или может что-то знать о его местонахождении, просят сообщать в полицию.