Запрет на массовые мероприятия на Ямале продлили до конца марта

Февральский и мартовский праздники на Ямале пройдут в домашней обстановке: запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 31 марта.

С учетом 50-процентной заполняемости, соблюдения масочного режима и так далее можно устраивает физкультурные и спортивные состязания, мероприятий департамента молодежной политики и туризма, а также - культурные, в том числе - кинотеатрами.

"При посещении ряда мероприятий и учреждений сохраняется требование о наличии документа или QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР на коронавирус и справки о медотводе", - говорится в сообщении местных властей.

Между тем с 19 февраля было отменено требование не менее половины сотрудников компаний отправить на удаленку.