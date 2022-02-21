Как регионы России встречают беженцев из Донецка и Луганска

Более 68 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской областей пересекли границу с Россией. В регионах для них готовы почти 400 пунктов временного размещения. В запасе - еще 149 пунктов. По данным МЧС, уже 43 российских региона высказали желание принять у себя эвакуированных. Как страна встречает своих граждан и соотечественников - рассказывают корреспонденты "РГ".

Площадь перед железнодорожным вокзалом Воронежа сияет красно-синими сполохами полицейских машин. "Кто приезжает?" - спрашивают друг друга ожидавшие пассажиров таксисты. И на всякий случай переезжают в дальний конец площади, где поспокойнее.

Наконец поезд медленно вползает на станцию... Внутрь поднимаются офицеры-спасатели - составлять списки прибывших.

- Мы из Донецка, в пути уже больше суток. В восемь утра нас посадили в автобусы и отправили в Таганрог. Там пересадили в поезд, и вот мы здесь. В пути выдали сухой паек, проводница чаем поила по первой просьбе, спасибо ей, - делится Валентина Миронова.

Она проделала более тысячи километров с двумя детьми, третьеклассником Артемом и шестилетним Петькой. Артем похвастался тушенкой из сухпая. "Военная!" - со значением говорит он, хотя на банке была нарисована сугубо мирная корова. Петька взахлеб рассказывает, что в Таганроге впервые увидел море.

Затем людская река течет к автобусам... Детский лагерь "Голубой экран" в сосновом лесу за городом.

- Конечно, надо их горячим покормить. Люди Бог знает что пережили, устали с дороги. Дети, опять же, - говорит повариха Светлана Нефедова. "В чай сахару положите побольше", - командует она.

Пока гости подкреплялись, в фойе спальных корпусов развернули санпропускники. Медики в масках и марлевых балахонах измеряют приезжим температуру, спрашивают о жалобах на самочувствие и мягко, но непреклонно настаивают на обработке рук дезинфицирующим составом.

Вместе с эвакуированными в лагерь селятся волонтеры из педотряда. Свою помощь беженцам предлагают воронежские предприниматели и просто горожане. Активно включились в помощь и национальные общины. Глава армянской диаспоры Камо Чобанян организовал прием 98 человек в частной гостинице. Еще 30 человек готовы поселить в узбекском культурно-спортивном центре. Азербайджанцы, пуштуны, турки-месхетинцы привозят постельные принадлежности.

Накануне также 433 человека прибыли на поезде в Волжский Волгоградской области. Их разместили в трех гостиницах города и еще в одной в Волгограде. Дальше людей распределят по пунктам временного размещения в разных районах региона: по турбазам, школьным лагерям, общежитиям. А отели примут новые партии беженцев.

Шестилетний мальчик рассказывает, что в Таганроге впервые увидел море

- Тяжело добирались. Я медработник, но не врач. Там уже стреляют. Я бросила работу в хирургическом отделении, потому что всё уже... Нервы - всё... В 2014 году я сидела в подвале во время бомбежек. Больше не могу. А сын остался там, не знаю, что с ним будет. Связи нет в данный момент. У меня больше никого нет, - рассказывает Татьяна Криворучко из луганского Лутугина.

На перроне только женщины и дети. Даже пожилых мужчин нет - все на родине.

- Мы сюда приехали чисто женским составом: шесть человек. Остальные, к сожалению, не смогли, вообще, семья у нас большая. Все мужчины там остались. Будем надеяться на лучшее, что сможем вернуться домой, - делится София Ломакина из Луганска.

Среди беженцев 133 ребенка, из них девять - груднички. Для школьников будет возможность продолжить обучение. Тут решение оставляют за родителями. Сейчас же со всеми прибывшими работают психологи.

В Пензенской области планируют принять около 700 семей. Будет нужно - примут больше. Завершается подготовка мест временного пребывания в санаториях, домах отдыха, учреждениях соцзащиты. Также власти возьмут на себя ответственность за медобеспечение прибывающих граждан и временное трудоустройство.

Помощь беженцам на вокзале при размещении будут оказывать 200 курсантов артиллерийского училища и волонтеры. Всех обеспечат горячим питанием. Каждый ребенок школьного возраста получит портфель со всеми принадлежностями. Студенты смогут учиться онлайн в местных вузах и техникумах.

Первые эвакуированные из Донбасса жители во вторник прибудут в Подмосковье. Об этом вчера сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Завтра у нас прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек. Преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске", - сказал он. Людей планируется разместить в Волоколамском, Клинском, Коломенском, Зарайском, Подольском и Пушкинском районах.

В то же время социологи выяснили, как россияне относятся к решению принять у себя в стране беженцев с Донбасса. "78 процентов россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в российские регионы", - говорится в свежем опросе ВЦИОМ.