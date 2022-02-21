Режиссер Джеймс Ганн женится на актрисе из сериала "Миротворец"

Американский режиссер Джеймс Ганн сообщил о помолвке с актрисой Дженнифер Холлэнд, известной по роли в его фильме "Отряд самоубийц" и сериале "Миротворец".

Снимок, свидетельствующий о предстоящем бракосочетании, режиссер выложил в своем Instagram. На нем невеста демонстрирует кольцо с внушительного размера камнем. Совместное фото также выложила и сама Холлэнд, подписав его просто - "счастье".

34-летняя Дженнифер Холлэнд и 55-летний Джеймс Ганн встречаются с 2015 года.

Холлэнд снималась в эпизодах сериалов "Бухта Данте", "Дни нашей жизни", "Кости", "Американская история ужасов". Она также сыграла Эмилию Харкорт в "Отряде самоубийц" и "Миротворце".