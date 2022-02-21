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Режиссер Джеймс Ганн женится на актрисе из сериала "Миротворец"

Новости
    21.02.2022, 13:21
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер Джеймс Ганн сообщил о помолвке с актрисой Дженнифер Холлэнд, известной по роли в его фильме "Отряд самоубийц" и сериале "Миротворец".

Снимок, свидетельствующий о предстоящем бракосочетании, режиссер выложил в своем Instagram. На нем невеста демонстрирует кольцо с внушительного размера камнем. Совместное фото также выложила и сама Холлэнд, подписав его просто - "счастье".

34-летняя Дженнифер Холлэнд и 55-летний Джеймс Ганн встречаются с 2015 года.

Холлэнд снималась в эпизодах сериалов "Бухта Данте", "Дни нашей жизни", "Кости", "Американская история ужасов". Она также сыграла Эмилию Харкорт в "Отряде самоубийц" и "Миротворце".

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