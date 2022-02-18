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Мир. Дружба. Джеймс Ганн

Рецензии
    18.02.2022, 14:14
Текст:   Богдан Бобров
На HBO Max закончился показ первого сезона сериала "Миротворец", продолжающего историю неоднозначного титульного персонажа, дебютировавшего в киновселенной DC в прошлогоднем "Отряде самоубийц".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У руля проекта вновь Джеймс Ганн, написавший и поставивший большинство эпизодов, и его авторский "почерк" узнается по первым кадрам.

Сюжет стартует в больничной палате, где герой Джона Сины как ни в чем не бывало приходит в себя с огнестрельным ранением и после обрушения на него целого здания. Вскоре Кристофера Смита (настоящее имя Миротворца) включают в состав очередной сверхсекретной команды, члены которой уже не проводят между собой соревнования по неадекватности, но и полностью нормальными их назвать тоже язык не повернется.

Вместе им поручается новая миссия по спасению мира, после которой с большой вероятностью не все смогут остаться живыми. Попутно Писмейкер пытается наладить отношения со своим отцом, роль которого исполнил Роберт Патрик.

И новые персонажи - это самая сильная сторона шоу. Удивительно, как у Ганна из раза в раз получается доставать где-то со дна комиксной колоды третьесортных героев и вдыхать в них жизнь так, чтобы было интересно наблюдать за их развитием и отношениями, а также по-настоящему за них переживать. Ну и актеры, конечно же, в этом плане постарались так, что не придраться. Даже деревянный рестлер Сина уместно гримасничает, убедительно льет слезы в нужных местах и вообще все делает правильно.

По сути Ганн не сделал и не изобрел ничего нового, схема напрямую взята еще из первых "Стражей галактики", но смотрится при этом шоу все равно свежо и захватывающе.

Фото: kinopoisk.ru
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Ещё в чем точно нельзя отказать Ганну, так это в музыкальном вкусе. То, как он подбирает треки к видеоряду, - действительно уникальная штука в современной индустрии развлечений.

К слову, для сериала снята заставка, которую не захотелось промотать ни разу за все восемь эпизодов.

С чем точно вышел перебор - так это с повесточной частью повествования. Понятно, что в современных реалиях невозможно выпустить продукт, в котором бы не продвигались ценности самых различных меньшинств, важность инклюзивности и т.д. Но здесь подавляющее большинство шуток и гэгов строится именно на этой теме с обязательно менторским разъяснением проблем расизма и сексизма. В некоторых моментах это дико утомляет и начинает раздражать.

Фото: kinopoisk.ru
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Возможно, сказываются твиттерские травмы Джеймса Ганна, из-за которых он временно терял работу в Marvel, - и шоу про очередных изгоев стало для него неким искуплением.

Но даже такие спорные моменты в итоге выруливают в позитив за счет интересных идей и отыгрыша отдельных исполнителей. Самый бесподобный из которых, определенно, линчеватель Эдриан Чейз в исполнении Фредди Стромы, у которого есть все задатки стать Дэдпулом от мира DC.

В этом плане опять же заметен талант Джеймса Ганна, как сценариста и режиссера, порой даже самые бредовые и абсурдные на первый взгляд сцены он каким-то волшебством превращает в эмоциональные и трогательные.

Также нельзя не отметить, как он использует уже характерные для жанра тропы и приемы - в каждом эпизоде есть сцена после титров, и некоторые из них просто восхитительны.

А ближе к развязке последней серии состоялось камео, которого точно никто не ждал, и, что в наше время удивительно, которое никто заранее не слил в Сеть.

Еще до финала первого сезона, было объявлено о продлении шоу на второй, что не может не радовать. Шоураннером снова выступит Джеймс Ганн, и если DC продолжит делать ставку на этого парня, то у расширенной киновселенной все еще может быть светлое будущее.

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