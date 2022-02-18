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В финале "Миротворца" состоялось камео знаковых для DC супергероев

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    18.02.2022, 11:01
Текст:   Богдан Бобров
Внимание! Текст содержит спойлеры к финалу сериала "Миротворец"
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ближе к концовке последнего эпизода "Миротворца" главный герой покидает поле боя вместе со своими ранеными товарищами, и в кадре неожиданно появляется Лига Справедливости.

Чудо-Женщина и Супермен показаны только темными силуэтами, в то время как Флэш и Аквамен предстают в исполнении Эзры Миллера и Джейсона Момоа, соответственно. Персонаж Джона Сины обвиняет знаковых супергероев DC в профнепригодности, на что им по большому счету нечем ответить.

Самое примечательное в этом то, что снять сцену с камео знаменитой команды DC помогла студия Marvel. Как рассказал Джеймс Ганн в беседе с Variety, Эзра Миллер через общих знакомых сообщил режиссеру, что ему нравятся его фильмы. Из-за сложности с разными съемочными графиками Флэша не получалось снять для этого эпизода, но выход был найден - Эзру Миллера для одного эпизода сняли на съемочной площадке третьих "Стражей галактики", которые также режиссируются Ганном.

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