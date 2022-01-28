Джеймс Ганн: Третьи "Стражи Галактики" станут последними

"Стражи Галактики" закончат свою историю в привычном нам виде на третьем фильме, сообщил режиссер Джеймс Ганн в подкасте Hero Nation, передает Deadline.

"Это конец, последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей. Я знаю, что третий фильм в большинстве трилогий - отстой, но не всегда", - поделился он планами на завершение франшизы. Выход фильма запланирован на 5 мая 2023 года.

Сейчас он работает над вторым спин-оффом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". При этом у "Миротворца" может появиться второй сезон а герой Джона Сины - засветиться в в других проектах по миру DC.