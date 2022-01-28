Новости

Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом "Отряда самоубийц" 11:02
Проект TheatreHD представит пьесу Тома Стоппарда "Леопольдштадт" 27.01.2022
Появился финальный трейлер экшн-фильма "Анчартед" с Томом Холландом 27.01.2022
Найден мертвым актер из "Мелроуз-Плейс" Морган Стивенс 27.01.2022
Вышел русский трейлер триллера с Наоми Уоттс "Гонка со временем" 27.01.2022

Джеймс Ганн: Третьи "Стражи Галактики" станут последними

Новости
    28.01.2022, 12:28
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

"Стражи Галактики" закончат свою историю в привычном нам виде на третьем фильме, сообщил режиссер Джеймс Ганн в подкасте Hero Nation, передает Deadline.

"Это конец, последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей. Я знаю, что третий фильм в большинстве трилогий - отстой, но не всегда", - поделился он планами на завершение франшизы. Выход фильма запланирован на 5 мая 2023 года.

Сейчас он работает над вторым спин-оффом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". При этом у "Миротворца" может появиться второй сезон а герой Джона Сины - засветиться в в других проектах по миру DC.

Новости

Звезда турецких сериалов Айберк Пекджан умер в 51 год 27.01.2022
Назван самый популярный нелегально скачиваемый фильм 2021 года 27.01.2022
Умерла первая австралийская актриса-абориген Розали Кунот-Монкс 27.01.2022
Стриминг Disney+ запустится еще в 42 странах 27.01.2022
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У фильма "Мортал Комбат" появится сиквел 27.01.2022
Чак Паланик оценил измененный в Китае финал "Бойцовского клуба" 27.01.2022
"Наследники" заняли все позиции в одной из номинаций на премию DGA 27.01.2022
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Sky TV
Вышел трейлер фантастического сериала "Кукушки Мидвича" 26.01.2022
Фото: на съемках сериала Marvel воссоздали Красную площадь 26.01.2022
Мэтт Ривз рассказал о сюжете своего "Бэтмена" 26.01.2022
⧣ комедия
Фото: manureva_bg/ instagram.com
Умер режиссер комедий с Луи де Фюнесом Серж Корбер 26.01.2022
Вышел трейлер комедии с Галустяном "Артек. Большое путешествие" 25.01.2022
Крис Эванс и Дуэйн Джонсон снимутся в комедийном боевике для Amazon 25.01.2022