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Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом "Отряда самоубийц"

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    28.01.2022, 11:02
Текст:   Козьма Лоханкин

Режиссер Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом своей картины "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Таким образом он подтвердил сказанное им ранее и озвучил пару новых подробностей.

В комментарии порталу Deadline он отметил, что жанр нового сериала будет другим - комедийных элементов будет меньше, чем в "Миротворце".

О том, кому именно будет посвящён очередной проект, Ганн также не уточнил, но речь точно идёт об одном из героев фильма.

Отмечается, что Ганн сам предложил HBO Max идею проекта.

Кроме того, Ганн сообщил, что у "Миротворца" может появиться второй сезон. Ранее он анонсировал появление героя Джона Сины в других проектах по миру DC.

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