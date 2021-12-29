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В Сети появилось видео знакомства Миротворца с командой

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    29.12.2021, 10:26
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ MHD Фото: youtube.com/ MHD
Фото: youtube.com/ MHD

Опубликован отрывок (18+) из сериала "Миротворец" (Pacemaker) Джеймса Ганна с Джоном Синой. Премьера спин-оффа "Отряда самоубийц" запланирована на 13 января.

В ролике происходит знакомство героя с командой. Он не в восторге от "коллег", как и они от него, но понимает, что не может действовать в одиночку без поддержки.

Ранее уже появился один отрывок из сериала и трейлер на русском языке.

Также в ролях - Стив Эйджи ("Стражи Галактики"), Даниэль Брукс, ("Оранжевый - хит сезона") Кристофер Хейердал ("Чепелуэйт"), Дженнифер Холлэнд ("Американская история ужасов").

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