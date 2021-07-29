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Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт"

Новости
    29.07.2021, 11:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ VIDERS TV Фото: youtube.com/ VIDERS TV
Фото: youtube.com/ VIDERS TV

На YouTube появился новый, на этот раз - рэд бэнд (то есть без цензуры) трейлер (18+) очередного сериала по "королю ужасов" Стивену Кингу. С Эдрианом Броуди в главной роли. Это "Чепелуэйт" (Chapelwaite) - адаптация рассказа Кинга "Поселение Иерусалим".

Фото: kinopoisk.ru
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Лауреат премии "Оскар" Броуди играет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены приезжает с детьми в дом предков, немедленно подвергаясь там готичным нападкам кошмаров и опасным галлюцинациям.

В других ролях - Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Трина Коркам, Горд Рэнд и Эмили Хэмпшир.

Среди режиссеров и продюсеров - люди, делавшие "Криминальное чтиво" и "Бешеных псов" Тарантино, "Человека в высоком замке", другие немаловажные вещи.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Над сценарием потрудился сам Кинг. Броуди - сопродюсер. В сезоне - десять эпизодов. Официальная российская премьера - 23 августа.

Рассказ "Поселение Иерусалим" впервые был опубликован в 1978 году в сборнике "Ночная смена". Это - приквел романа "Жребий Салема", дважды экранизированного (1979, 2004) и ожидающего третьей адаптации.

Локализованный ролик шоу смотрите здесь.

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