Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт"

На YouTube появился новый, на этот раз - рэд бэнд (то есть без цензуры) трейлер (18+) очередного сериала по "королю ужасов" Стивену Кингу. С Эдрианом Броуди в главной роли. Это "Чепелуэйт" (Chapelwaite) - адаптация рассказа Кинга "Поселение Иерусалим".

Лауреат премии "Оскар" Броуди играет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены приезжает с детьми в дом предков, немедленно подвергаясь там готичным нападкам кошмаров и опасным галлюцинациям.

В других ролях - Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Трина Коркам, Горд Рэнд и Эмили Хэмпшир.

Среди режиссеров и продюсеров - люди, делавшие "Криминальное чтиво" и "Бешеных псов" Тарантино, "Человека в высоком замке", другие немаловажные вещи.

Над сценарием потрудился сам Кинг. Броуди - сопродюсер. В сезоне - десять эпизодов. Официальная российская премьера - 23 августа.

Рассказ "Поселение Иерусалим" впервые был опубликован в 1978 году в сборнике "Ночная смена". Это - приквел романа "Жребий Салема", дважды экранизированного (1979, 2004) и ожидающего третьей адаптации.

Локализованный ролик шоу смотрите здесь.