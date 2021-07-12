Новости

Модельер Валентин Юдашкин заразился COVID в Италии 12:13
Видео: Вахтанг Кикабидзе снялся в новом сезоне "Сватов" 11:54
Петра Мамонова не могут вывести из комы 11:31
СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим начался сепсис 11:24
Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев 11:12

Вышел трейлер "лавкрафтианского" сериала Стивена Кинга

Новости
    12.07.2021, 12:50
Текст:   Олег Усков

Сериал "Чепелуэйт" (Chapelwaite), в основе которого - рассказ Стивена Кинга "Поселение Иерусалим", обзавелся событийно насыщенным полноценным трейлером. Ролик размещен в официальном Twitter шоу.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев

Лауреат премии "Оскара" Эдриан Броуди сыграл в нем капитана Чарльза Буна, который после смерти и печального погребения жены переехал с детьми в мрачный дом предков. Где немедленно массированно приступает твориться разного рода обильный ужас.

В других ролях: Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Трина Коркам, Горд Рэнд, Эмили Хэмпшир. Режиссеры и продюсеры - люди, работавшие с Тарантино над "Криминальным чтивом" и "Бешеными псами", делавшие "Человека в высоком замке", "Звездный крейсер Галактика" и прочее.

Сценарием адаптации занимался автор первоисточника. Броуди - сопродюсер.

В первом сезоне - десять эпизодов. Премьера - 22 августа.

Рассказ Jerusalem's Lot впервые был опубликован в 1978 году в сборнике "Ночная смена" и уверенно выглядит как оммаж Лавкрафту. Это приквел романа "Жребий Салема", уже дважды экранизированного (1979, 2004). Два года назад сообщалось, что третью адаптацию готовит Джеймс Ван.

Новости

Умер режиссер Рикарду Кошта 10:56
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 11.07.2021
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 11.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 11.07.2021
Вышел трейлер боевика с Джейсоном Момоа "Малышка" 11.07.2021
Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 10.07.2021
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ svati_7film
Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии 10.07.2021
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 10.07.2021
У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры 10.07.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер хоррора про саранчу-вампиров "Рой" 11.07.2021
Вышел трейлер сериала-ремейка "Сцен из супружеской жизни" Бергмана 09.07.2021
Вышел трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом 09.07.2021