Вышел трейлер "лавкрафтианского" сериала Стивена Кинга

Сериал "Чепелуэйт" (Chapelwaite), в основе которого - рассказ Стивена Кинга "Поселение Иерусалим", обзавелся событийно насыщенным полноценным трейлером. Ролик размещен в официальном Twitter шоу.

Лауреат премии "Оскара" Эдриан Броуди сыграл в нем капитана Чарльза Буна, который после смерти и печального погребения жены переехал с детьми в мрачный дом предков. Где немедленно массированно приступает твориться разного рода обильный ужас.

В других ролях: Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Трина Коркам, Горд Рэнд, Эмили Хэмпшир. Режиссеры и продюсеры - люди, работавшие с Тарантино над "Криминальным чтивом" и "Бешеными псами", делавшие "Человека в высоком замке", "Звездный крейсер Галактика" и прочее.

Сценарием адаптации занимался автор первоисточника. Броуди - сопродюсер.

В первом сезоне - десять эпизодов. Премьера - 22 августа.

Рассказ Jerusalem's Lot впервые был опубликован в 1978 году в сборнике "Ночная смена" и уверенно выглядит как оммаж Лавкрафту. Это приквел романа "Жребий Салема", уже дважды экранизированного (1979, 2004). Два года назад сообщалось, что третью адаптацию готовит Джеймс Ван.