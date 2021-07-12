Вышел трейлер "лавкрафтианского" сериала Стивена Кинга

Сериал "Чепелуэйт" (Chapelwaite), в основе которого - рассказ Стивена Кинга "Поселение Иерусалим", обзавелся событийно насыщенным полноценным трейлером. Ролик размещен в официальном Twitter шоу.
Лауреат премии "Оскара" Эдриан Броуди сыграл в нем капитана Чарльза Буна, который после смерти и печального погребения жены переехал с детьми в мрачный дом предков. Где немедленно массированно приступает твориться разного рода обильный ужас.
В других ролях: Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Трина Коркам, Горд Рэнд, Эмили Хэмпшир. Режиссеры и продюсеры - люди, работавшие с Тарантино над "Криминальным чтивом" и "Бешеными псами", делавшие "Человека в высоком замке", "Звездный крейсер Галактика" и прочее.
No one is ever safe in #Chapelwaite. pic.twitter.com/YbKwpHri6o— Chapelwaite (@ChapelwaiteEPIX) July 8, 2021
Сценарием адаптации занимался автор первоисточника. Броуди - сопродюсер.
В первом сезоне - десять эпизодов. Премьера - 22 августа.
Рассказ Jerusalem's Lot впервые был опубликован в 1978 году в сборнике "Ночная смена" и уверенно выглядит как оммаж Лавкрафту. Это приквел романа "Жребий Салема", уже дважды экранизированного (1979, 2004). Два года назад сообщалось, что третью адаптацию готовит Джеймс Ван.
Is there something to fear? Find out when #Chapelwaite premieres August 22 only on @EPIXHD. pic.twitter.com/WKzS3WjW8P— Chapelwaite (@ChapelwaiteEPIX) July 8, 2021