Вышел тизер второй части 10-го сезона "Американской истории ужасов"

В Сети появился тизер второй главы юбилейного сезона "Американской истории ужасов".

Новый сезон сериала разделен на две части: "Красный прилив" и "Долина Смерти". После первых приморских эпизодов нас ждут четыре серии в калифорнийской пустыне. На кадрах тизера герой Нила Макдонафа ("Видоизмененный углерод", "Йеллоустоун") умоляет инопланетных захватчиков "прекратить то, что вы делаете".

Некоторые кадры отрывка черно-белые - скорее всего, для обозначения прошлого десятилетия, а некоторые цветные, они отсылают нас к современности. В ролике есть сцены кровавых экспериментов и пугающая атмосфера: все, за что зрители любят сериал.

В "Долине Смерти" также сыграли Сара Полсон ("Рэтчед", "Миссис Америка"), сценарий седьмой серии 10 сезона написали Брэд Фэлчак, Кристен Рейдель, Мэнни Кото. У руля шоу - неизменные Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак ("Хор", "Политик", "Американская история преступлений").

Выход - 29 сентября. Известно, что сериал продлен ещё на три сезона.

Наша рецензия на первую часть сезона - здесь.