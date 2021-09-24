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Вышел тизер второй части 10-го сезона "Американской истории ужасов"

Новости
    24.09.2021, 15:56
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

В Сети появился тизер второй главы юбилейного сезона "Американской истории ужасов".

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Новый сезон сериала разделен на две части: "Красный прилив" и "Долина Смерти". После первых приморских эпизодов нас ждут четыре серии в калифорнийской пустыне. На кадрах тизера герой Нила Макдонафа ("Видоизмененный углерод", "Йеллоустоун") умоляет инопланетных захватчиков "прекратить то, что вы делаете".

Некоторые кадры отрывка черно-белые - скорее всего, для обозначения прошлого десятилетия, а некоторые цветные, они отсылают нас к современности. В ролике есть сцены кровавых экспериментов и пугающая атмосфера: все, за что зрители любят сериал.

В "Долине Смерти" также сыграли Сара Полсон ("Рэтчед", "Миссис Америка"), сценарий седьмой серии 10 сезона написали Брэд Фэлчак, Кристен Рейдель, Мэнни Кото. У руля шоу - неизменные Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак ("Хор", "Политик", "Американская история преступлений").

Выход - 29 сентября. Известно, что сериал продлен ещё на три сезона.

Наша рецензия на первую часть сезона - здесь.

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