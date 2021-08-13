Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински

Вслед за двумя тизерами на YouTube обнародован первый полноценный трейлер третьего сезона антологии Райана Мёрфи "Американская история преступлений".

Сезон носит подзаголовок "Импичмент" и посвящен секс-скандалу, в котором оказались замешаны 42-й президент США Билл Клинтон и молодая стажерка Белого дома Моника Левински.

В результате краткосрочная забава лидера свободного мира с девицей без малого вылилась в импичмент.

В основе сценария - книга Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Ролик же примечателен тем, что в нем нам показали собственно Клинтона - его сыграл Клайв Оуэн. В других важных образах - Бини Фелдштейн, Эди Фалько и Сара Полсон.

Официальная российская премьера - 8 сентября. Американская состоится днем раньше.