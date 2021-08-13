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Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински

Новости
    13.08.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

Вслед за двумя тизерами на YouTube обнародован первый полноценный трейлер третьего сезона антологии Райана Мёрфи "Американская история преступлений".

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Сезон носит подзаголовок "Импичмент" и посвящен секс-скандалу, в котором оказались замешаны 42-й президент США Билл Клинтон и молодая стажерка Белого дома Моника Левински.

В результате краткосрочная забава лидера свободного мира с девицей без малого вылилась в импичмент.

В основе сценария - книга Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Ролик же примечателен тем, что в нем нам показали собственно Клинтона - его сыграл Клайв Оуэн. В других важных образах - Бини Фелдштейн, Эди Фалько и Сара Полсон.

Официальная российская премьера - 8 сентября. Американская состоится днем раньше.

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