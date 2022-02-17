Джон Сина станет злодеем в игровом фильме про Койота и Дорожного бегуна

Американский актер, рэпер и рестлер-рекордсмен Джон Сина подписан на новый проект.

Как передает THR, Сина, несказанно радующий своим Миротворцем (сериал только что, кстати, продлён на второй сезон), появится в качестве злодея в кинокартине "Койот против Acme" (Coyote vs. Acme) для Warner Bros.

Зрителя ждет полнометражный игровой проект во вселенной энергичной анимационной франшизы про Койота и Дорожного бегуна, где нарисованные персонажи будут совмещены с живыми актерам.

Причем жанрово это - судебная драма для семейного просмотра.

По сюжету бедный Койот подает в суд на компанию Acme, стимулирующие препараты которой он заказал, чтобы наконец-то настигнуть своего извечного оппонента Бегуна. На те должного эффекта не оказали. И Койот нанимает незадачливого юриста-неудачника, которому в суде, как вскоре выяснится, будет противостоять со стороны ответчика его бывший монструозный босс.

Снимать начнут в конце марта. Постановщик - Дэйв Грин (вторые "Черепашки-ниндзя" 2016-го, "Зомби с дороги"), Джеймс Ганн - сопродюсер. В основе - одноименная юмористическая статья, опубликованная в журнале New Yorker более тридцати лет назад. Ее сценарной адаптацией занимается дебютантка полного метра Сэми Бёрч - с помощью Ганна.

Премьеру имеет смысл ждать в 2023 году.