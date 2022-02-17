Новости

Вышел трейлер боевика с Крисом Пайном "Наемник" 12:25
Сериал по The Last of Us не выйдет в этом году 12:13
Известный по роли Рона Уизли Руперт Гринт снимется в фильме Шьямалана 11:32
Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров 11:26
Умер актер и режиссер Арнальдо Жабор 11:19

Джон Сина станет злодеем в игровом фильме про Койота и Дорожного бегуна

Новости
    17.02.2022, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер, рэпер и рестлер-рекордсмен Джон Сина подписан на новый проект.

Как передает THR, Сина, несказанно радующий своим Миротворцем (сериал только что, кстати, продлён на второй сезон), появится в качестве злодея в кинокартине "Койот против Acme" (Coyote vs. Acme) для Warner Bros.

Зрителя ждет полнометражный игровой проект во вселенной энергичной анимационной франшизы про Койота и Дорожного бегуна, где нарисованные персонажи будут совмещены с живыми актерам.

Причем жанрово это - судебная драма для семейного просмотра.

Фото: youtube.com/ Walt Disney Animation Studios
Вышел трейлер "Чипа и Дейла" на русском языке в переводе Сыендука

По сюжету бедный Койот подает в суд на компанию Acme, стимулирующие препараты которой он заказал, чтобы наконец-то настигнуть своего извечного оппонента Бегуна. На те должного эффекта не оказали. И Койот нанимает незадачливого юриста-неудачника, которому в суде, как вскоре выяснится, будет противостоять со стороны ответчика его бывший монструозный босс.

Снимать начнут в конце марта. Постановщик - Дэйв Грин (вторые "Черепашки-ниндзя" 2016-го, "Зомби с дороги"), Джеймс Ганн - сопродюсер. В основе - одноименная юмористическая статья, опубликованная в журнале New Yorker более тридцати лет назад. Ее сценарной адаптацией занимается дебютантка полного метра Сэми Бёрч - с помощью Ганна.

Премьеру имеет смысл ждать в 2023 году.

Новости

У сериала "Настоящий детектив" будет четвертый сезон 11:12
Съемки приквела "Игры престолов" завершены 11:11
Умерла актриса из "Красной ракеты" Бренда Дайсс 11:02
Fox Entertainment, Роднянский и Бодров выпустят сериал о Чингисхане 10:53
⧣ США
Фото: Steve Salas/ facebook.com
От COVID-19 умер основатель и фронтмен группы Terra Стив Салас 10:36
Сериал "Позолоченный век" продлен на второй сезон до окончания первого 09:30
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Актер, озвучивший Бендера, объяснил отказ участвовать в новой "Футураме" 16.02.2022
Сериал "Как я встретила вашего папу" продлен на второй сезон 16.02.2022
У "Губки Боба" появятся еще три спин-оффа и новый фильм 16.02.2022
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Paramount выпустит фильм "Соник 3 в кино" и сериал по вселенной 16.02.2022
Вышел трейлер "Чипа и Дейла" на русском языке в переводе Сыендука 15.02.2022
Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney 15.02.2022