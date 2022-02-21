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Текст:   Марина Трубилина 
12:55 21.02.2022

Росреестр рассказал, о чем спрашивают клиенты ведомство

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Количество обращений клиентов с вопросами об услугах Росреестра в 2021 году снизилось на треть, сообщает пресс-служба ведомства. В 2020 году в ведомство было направлено 57,8 тысячи запросов, в 2021 году - лишь 38,7 тысячи.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Чаще всего обращения были связаны с оказанием электронных услуг и сервисов. Но если год назад было 16,3 тысячи таких вопросов, то в 2021 году - в два раза меньше. Это, помимо прочего, связано с запуском новой версии официального сайта ведомства, считают в Росреестре: процесс получения услуг был упрощен, больше половины полей автозаполняются, в "личном кабинете" доступны все виды учетно-регистрационных действий.

На втором месте - рассмотрение обращений по госрегистрации прав и кадастровому учету. По сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 64% - с 11 тыс. до 4 тыс.

Кроме того, поступали вопросы о землеустройстве и кадастровой деятельности (9%), о государственном земельном надзоре (7%). 4% обращений были связаны с деятельностью саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих, 3% сообщали о нарушении порядка и сроков предоставления госуслуг, 1% вопросов был связан с государственной кадастровой оценкой.

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