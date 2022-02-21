Россия обошла Норвегию в ESG-рейтинге

Россия стала оказывать меньше негативного воздействия на воды Баренцева моря, чем ее соседи по Евроарктическому региону. Об этом свидетельствует рейтинг, представленный Центром экологического мониторинга "Помор" и Союзом BRIES.

Для распределения стран Баренц-региона был использован ESG-принцип, сказал координатор Союза BRIES от России, руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов. Обычно ESG используется для оценки работы компаний, однако в этом случае его сочли уместным применить для государств, расположенных на побережье Баренцева моря.

"Усилия властей Мурманской области по очистке берегов, уборке мусора, а также 16 особо охраняемых природных зон, расположенных на территории региона, помогли Россию обойти Норвегию и занять третье место в рейтинге, - отметил руководитель "Помора" Тимофей Суровцев. - Норвегия за два года опустилась со второго места на четвертое из-за активного развития промышленного производства на северных территориях, добычи сырья, работы рудников. В результате их работы загрязняются фьорды, сбросы и выбросы воздействуют на морских обитателей".

Первое место в рейтинге заняла Швеция. Однако из-за активной вырубки лесов, которая сказывается на экологической обстановке, страна может вскоре потерять это место, предупредил Суровцев.

На втором месте оказалась Финляндия. По оценке главы "Помора", в арктической части страны Суоми "гадить просто некому": здесь не расположено ни одного крупного производства, как-либо влияющего на окружающую среду.