Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон"

Росздравнадзор зарегистрировал ПЦР-тест нового поколения, определяющий коронавирус и отдельно выявляющий штамм "Омикрон". Его особенность заключается в том, что обнаружение РНК коронавируса и дифференциация штамма "Омикрон" происходит в одной пробирке. Это сокращает время анализа и позволяет исследовать максимальное количество образцов за одну постановку, отмечает один из разработчиков изделия - АО "Генериум". В общей сложности весь анализ занимает 1,5 часа.

По словам ученых, тест обнаруживает "Омикрон" , благодаря возможности определения характерных мутаций в N-гене. Из-за многочисленных мутаций этот штамм сегодня считается самым контагиозным, он способен заражать людей даже с антителами после вакцинации или после перенесенной инфекции.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург, заявил, что "омикрон", скорее всего, будет не последним штаммом коронавируса. По его словам, эволюция вируса происходит постоянно, но неизвестно, станет ли следующий штамм генетически значимым. "Штаммы появляются постоянно. Другое дело, какой из этих вариантов станет эпидемически значимым", - сказал он.