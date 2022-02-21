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21.02.2022 12:00
Рубрика: Культура

"Рождение звука": В день рождения Чака Паланика публикуем отрывок его новой книги

Текст: Инга Бугулова
21 февраля день рождения празднует Чак Паланик - возмутителю тихой литературной заводи исполняется 60. К юбилею писателя в России выходит самый свежий его роман "Рождение звука". Это история о жестоком киномире, главная героиня которой - Митци Ивз, профессиональный звукомонтажер-шумовик. Она снабжает Голливуд эксклюзивным товаром - пленками с записями душераздирающих криков, которые не отличить от настоящих. И никто не задается вопросом - а вдруг они звучат так правдоподобно, потому что на самом деле настоящие?
Фото: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

С разрешения издательства "Российская газета" публикует отрывок из новинки.

***

"Империал" стоял особняком среди высоченных стеклянных башен. Из всех дворцов-кинотеатров двадцатых годов прошлого века выжил лишь он один. Над входом светилась вывеска: "Закрытый ночной показ". Фойе за стеклянными дверями опустело, виднелись только красная ковровая дорожка, отсветы полированной латуни да старинная позолота украшений. У темного окошка кассы висела табличка: "Извините, билетов нет". По отсутствию свободных парковочных мест вокруг можно было судить, насколько заполнен зал: может, тысяча человек, может, две.

Митци прищурилась, вглядываясь в сводчатые потолки и узорные обои на стенах. Почему-то шепотом спросила:

- Это будет как в Детройте?

Шло вытянул ладони вперед:

- В Детройте ничего не произошло, просто снег на крыше скопился.

Поднеся бокал к губам, она услышала тихое "дзинь", как будто крохотный колокольчик звякнул. Звук раздался со стороны ярко сияющей вывески над входом. Мгновенно раздалось другое "дзинь", и погасла еще одна лампочка, и тут же третья. Одиночные "дзинь" слились в хор, в праздничный звон, словно в лоток игрового автомата просыпался поток жетонов при джек-поте. Лампочки над входом взрывались, как будто по ним пулеметом прошлись, и уже нельзя было прочесть слово "Империал"; еще мгновение, и огоньков не осталось вовсе.

Фото: Предоставлено АСТ

Краем глаза Митци заметила, как что-то падает и с грохотом разбивается вдребезги на тротуаре за окном - с крыши стала падать черепица. Осколки ударили по борту лимузина. Огромная витражная витрина вдруг вспучилась и вылетела наружу, рассыпавшись осколками.

В стеклянной пурге закружились рвущиеся лампочки и битая керамика черепицы, кругом дребезжали обломки. Казалось, все здание - шпили минареты - содрогнулось.

Посреди оглушающей какофонии продюсер набрал номер на мобильнике и сказал кому-то невозмутимым, но мрачно-решительным голосом:

- Второй случай. Пусть сейсмологи приготовятся к сценарию номер два.

Ему пришлось говорить громче, чтобы перекрыть пронзительный звон бьющихся окон, взрывающихся лампочек, разлетающейся черепицы.

- Сливайте нашу версию газетчикам, немедленно.

Три факта о Чаке Паланике и его книгах

- Российский читатель познакомился с "Бойцовским клубом" благодаря Илье Кормильцеву - поэту, автору текстов группы "Наутилус Помпилиус". Именно он перевел роман и убедил издательство АСТ его выпустить.

- Паланик пишет о персонажах, которые не вписываются в общество. Отчасти это основано на его детских страхах. Паланик вспоминает, что когда был маленьким, мама вручила ему список приглашений на его день рождения. Боясь, что никто не придет, маленький Чак просто выбросил приглашения и никого не позвал. Когда в назначенный день никто не явился, Чак убедил себя в том, что гости просто не захотели приходить и годами пребывал во власти этого убеждения.

- Паланик закончил Школу журналистики Орегонского университета и какое-то время работал репортером в местной газете. Затем устроился механиком в транспортную компанию, где писал инструкции по ремонту грузовиков. Желание заниматься в жизни чем-то значимым привело Чака в приют для бездомных и в хоспис для неизлечимо больных людей - он помогал возить их на встречи с группами поддержки. Будущий писатель покинул эту работу после смерти пациента, к которому привязался.

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