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21.02.2022 15:58
Рубрика: Культура

С краудлендингом по реке: документальный фильм про Дон будет выпущен на деньги зрителей

Режиссер Антон Подколзин, который уже на протяжении пяти лет занимается производством документальных и познавательных фильмов с уклоном в водную тематику, закончил работу над съемками документального фильма "Великие реки России. Дон". Картина включает шесть серий, повествующих о памятниках культуры, казачьих станицах, традиционных промыслах, преданиях и легендах с берегов Дона.
Фото: Предоставлено Антоном Подколзиным Фото: Предоставлено Антоном Подколзиным
Фото: Предоставлено Антоном Подколзиным

Жанр проекта можно определить как документальный роуд-муви, даже, скорее, "ривер-муви", поскольку съемочная группа путешествует по Дону на экспедиционном судне, высаживается в городах, селах, природных заповедниках и рассказывает об истории и современном укладе жизни этих мест и людей. Автором фильма помогали местные историки, краеведы, археологи, этнографы, экологи, чиновники, артисты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Благодаря такой поддержке фильм "Великие реки России. Дон" открывает зрителям удивительные места, неизвестные даже опытным туристам.

Великая река показана в фильме от истока до устья ― это около 1000 км от Новомосковска до Ростова-на-Дону. Команда преодолевала путь не только на судне, но и на плоту, байдарке, моторной лодке, автомобиле и просто пешком.

Режиссер Антон Подколзин. Фото: Предоставлено Антоном Подколзиным

Впереди у создателей картины ― первый этап постпродакшена, включающий корректировку сценария и чернового монтажа, на реализацию которого студия Kusto Movie привлекает инвестиции на краудлендинговой платформе Co-Fi. Команда надеется собрать сумму в размере 300 000 рублей за счет инвестиций поклонников ― раунд финансирования откроется в ближайшие дни.

Стоит отметить, что дебютная режиссерская работа Подколзина ― фильм "Великие реки России. Волга" ― получила несколько премий на фестивалях, среди них "Большая цифра" и Национальная премия "СТРАНА".

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