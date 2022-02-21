Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал закон об индексации пенсий военнослужащим в отставке и в запасе на 8,6 процента (то есть выше уровня инфляции) важной составляющей кадровой политики Вооруженных Сил России и социальной политики государства. Эти слова прозвучали в комментарии сенатора после того, как его коллеги по комитету в понедельник, 21 февраля, одобрили новый закон.

Бондарев напомнил, что изначально в 2022 году выплаты военным пенсионерам планировали повысить с 1 октября на 4 процента. "Но реальная инфляция оказалась намного выше прогнозной и по итогам 2021 года составила около 8,4 процента, - отметил сенатор. - Поэтому в январе текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами и раньше обозначенных сроков".

Правительство подготовило соответствующий законопроект. В феврале его внесли в Госдуму, и депутаты рассмотрели его в экстренном порядке в трех чтениях. "Таким образом, повышенные пенсии военнослужащие смогут получить уже в марте. На это планируется выделить из бюджета в 2022 году порядка 63 млрд рублей", - сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Мы боремся - и вполне успешно - за то, чтобы в ряды российской армии и в силовые структуры, сотрудники которых приравнены к военнослужащим, поступали высокопрофессиональные кадры, - отметил Бондарев. - И их, конечно, необходимо поощрять, мотивировать, в том числе финансово. Молодые люди, которые идут на столь ответственную службу, должны знать, что у них будет достойная, обеспеченная старость. Военнослужащие защищают Россию, ее целостность и суверенитет, наши национальные интересы, выполняют сложные боевые задачи, сопряженные с риском для жизни. Подчас теряют здоровье, получая в ходе несения боевой службы увечья, инвалидность или хронические заболевания. Конечно, справедливо хотя бы частично компенсировать (улучшением материального благосостояния) все те трудности и тяготы, с которыми сталкивались солдаты, офицеры, командиры в годы своей профессиональной активности".

Сенатор подчеркнул, что в России получают пенсию около 2,6 миллиона военнослужащих в отставке и в запасе. "Поэтому мы, разумеется, в преддверии Дня защитника Отечества поддержали закон об увеличении индексации военных пенсий выше уровня инфляции", - сообщил Бондарев.

По его словам, для военных пенсионеров закон устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября 2022 года - 77,41 процента. А для военных пенсионеров, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6 процента от назначенной пенсии.