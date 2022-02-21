Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей

В федеральном бюджете России достаточно средств для оказания финансовой помощи Донецкой и Луганской народным республикам, также накоплен серьезный объем Фонда национального благосостояния. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Российский бюджет на 2022-2024 годы имеет мощный запас устойчивости, сбалансированности. Конъюнктура углеводородного рынка также обеспечивает доход. Это дает хорошую уверенность в том, что бюджет исполним с профицитом. Кроме того, накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния", - сказал Рябухин РИА Новости.

По его оценке, восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребует около 1,5 трлн рублей на три года, деньги могут выделить из госсредств, по линии частно-государственных партнерств.

Сенатор подчеркнул, у России достаточно финансовых средств, чтобы оказать финансовую помощь Донбассу. "Если будут договорные отношения с ДНР и ЛНР, установлено сотрудничество, нужно будет восстанавливать инфраструктуру", - добавил он.

По его мнению, главной задачей после признания независимости ДНР и ЛНР станет защитить границу между Донбассом и Украиной, предотвратить нападения. Эта работа может быть проведена по линии силовых ведомств России, включая Минобороны, подчеркнул Сергей Рябухин.