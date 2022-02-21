Сенатор Рябухин: Выплаты беженцам из Донбасса не повлияют на соцгарантии россиян

Выплаты по 10 тысяч рублей тем, кого эвакуировали из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не будут иметь никаких негативных финансовых последствий для граждан России, заверил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей, предусмотренная для оказания помощи жителям Донбасса, положена всем беженцам, которые пересекли границу РФ, начиная с 18 февраля.

"Эти меры никак не скажутся каким-то отрицательным образом на российских гражданах, постоянно проживающих на территории юрисдикции РФ", - сказал Рябухин ТАСС.

Сенатор пояснил, что речь идет прежде всего о поддержке граждан России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей. Он также уверен, что те ресурсы, которыми располагают правительство, федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, "создают очень серьезный запас прочности", который позволит успешно справиться с задачей гуманитарной поддержки.